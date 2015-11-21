Kayyum kıyıma devam ediyor; Bugün ve Kanaltürk'te çalışan 172 gazetecinin daha işine son verildi!

Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına ardından yapılan işçi kıyımı devam ediyor. Kanaltürk ve Bugün televizyonunda çalışan 172 kişinin işine kayyım tarafından son verildi. Çalışanlara mali sıkıntılar gerekçe gösterildiği öğrenildi.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; Kanaltürk ve Bugün televizyonlarında gün içinde çeşitli birimlerde çalışan 172 kişinin daha işine son verildi. Çalışanlara gün içinde insan kaynakları vasıtasıyla iş akitlerinin sona erdirildiği bildirilmeye başlandı. İş akitlerinin fesh edildiğini öğrenen çalışanlar kişisel eşyalarını alarak arkadaşlarıyla vedalaşıp kanaldan ayrıldı.

İş akdine son verilen isimlerden Bugün TV Program Müdürü Cengiz Özkarabekir, “Neden insanların işine son verildiğini insanlar çok iyi biliyor. Çok detaya inmek istiyorum ama hepimiz bir samimiyet testinden geçiyoruz. Ve hepimiz sınıfta kalıyoruz. Bu kadar insana yazık. Ben bir belgeselci olarak bunları hiçbir zaman unutmayacağım. Hepsini yazıyorum kafama. Ben Bugün TV’nin program müdürüydüm. Bir kıyım oldu bugün yukarıda. Ne diyeyim Allah sonumuzu hayretsin. Yüz küsür belki 2 yüz tam olarak bilmiyorum” diye konuştu.

Kayyımın, Pazartesi günü de işten çıkarmalara devam edeceği belirtildi.