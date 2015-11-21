T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayyum kıyıma devam ediyor; Bugün ve Kanaltürk'te çalışan 172 gazetecinin daha işine son verildi!

Kayyumun, Pazartesi de işten çıkarmalara devam edeceği belirtildi

21 Kasım 2015 11:18

Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına ardından yapılan işçi kıyımı devam ediyor. Kanaltürk ve Bugün televizyonunda çalışan 172 kişinin işine kayyım tarafından son verildi. Çalışanlara mali sıkıntılar gerekçe gösterildiği öğrenildi.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; Kanaltürk ve Bugün televizyonlarında gün içinde çeşitli birimlerde çalışan 172 kişinin daha işine son verildi. Çalışanlara gün içinde insan kaynakları vasıtasıyla iş akitlerinin sona erdirildiği bildirilmeye başlandı. İş akitlerinin fesh edildiğini öğrenen çalışanlar kişisel eşyalarını alarak arkadaşlarıyla vedalaşıp kanaldan ayrıldı.

İş akdine son verilen isimlerden Bugün TV Program Müdürü Cengiz Özkarabekir, “Neden insanların işine son verildiğini insanlar çok iyi biliyor. Çok detaya inmek istiyorum ama hepimiz bir samimiyet testinden geçiyoruz. Ve hepimiz sınıfta kalıyoruz. Bu kadar insana yazık. Ben bir belgeselci olarak bunları hiçbir zaman unutmayacağım. Hepsini yazıyorum kafama. Ben Bugün TV’nin program müdürüydüm. Bir kıyım oldu bugün yukarıda. Ne diyeyim Allah sonumuzu hayretsin. Yüz küsür belki 2 yüz tam olarak bilmiyorum” diye konuştu.

Kayyımın, Pazartesi günü de işten çıkarmalara devam edeceği belirtildi. 

ETİKETLER

koza ipekbugünkanaltürkkayyımgazeteciişçiçalışanfetö

İlgili Haberler

Koza İpek'te olmayan şirketlere de kayyum atandı, hâkimlik iptal etti

'Teröre finasman sağlamak'la suçlanan Koza-İpek Grubu'nun bünyesinde bulunan 22 şirkete kayyum atanmıştı

Koza İpek Holding'in kayyum itirazı reddedildi

Mahkeme, kararın yeniden değerlendirilmesine gerek olmadığını belirtti

Kayyumun çıkardığı Bugün gazetesinin tirajı 104 binden 5 bine düştü!

İşte 2-8 Kasım arasındaki gazete satış raporları...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24