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Koza İpek'te olmayan şirketlere de kayyum atandı, hâkimlik iptal etti

'Teröre finasman sağlamak'la suçlanan Koza-İpek Grubu'nun bünyesinde bulunan 22 şirkete kayyum atanmıştı

06 Kasım 2015 18:30

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Koza İpek Holding ve bağlı şirketlere kayyum atanmasıyla ilgili itirazı karara bağladı.

Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına ilişkin itirazı değerlendiren Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, 3 şirketin holding ile birleştirilerek kendini feshettiği, bir şirketin de bağış yoluyla devredildiği için atanan kayyumların görevlerinin sonlandırılmasına karar verdi.Hakimlik, diğer şirketlerdeki kayyumların görevlerini sürdürmesi kararını ise değiştirmedi. İş adamı Akın İpek'in avukatları, Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanması kararına itiraz etmişti.

Diğer kayyumlara yönelik itirazı Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği değerlendirecek. 

 

22 şirkete kayyum atanmıştı

 

'Teröre finansman sağladığı’ iddiasıyla eylül ayı başında MASAK tarafından operasyon düzenlenen Koza İpek ve 22 şirketine 26 Ekim tarihinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Şirket yönetimi için kayyım tayini" başlıklı 133. maddesi kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi ile kayyum atanmıştı. 

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