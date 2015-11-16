Kayyumun çıkardığı Bugün gazetesinin tirajı 104 binden 5 bine düştü!

Koza İpek Holding’na polis baskınıyla el konulmasından sonra kayyum ataması yapılan İpek Medya Grubu bünyesindeki Bugün ve Millet gazetelerinin tirajlarında büyük bir düşüş yaşandı.

Medyaradar’da yer alan 2-8 Kasım arasındaki satışları gösteren rapora göre, Bugün gazetesinin satışı 104 bin 302’den 5 bin 310’a düştü. Millet de 14 bin 587'ye geriledi.

Bugün gazetesine atanan kayyum avukat Hasan Ölçer, göreve başlar başlamaz ‘Kayyumla gasp’ başlığı nedeniyle gazetenin yazı işleri ekibine "Rezalet gazete yapmışsınız" diye bağırmış, manşeti savunanları da işten atmıştı.

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