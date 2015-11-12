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Koza İpek Holding'in kayyum itirazı reddedildi

Mahkeme, kararın yeniden değerlendirilmesine gerek olmadığını belirtti

12 Kasım 2015 23:03

Mahkeme kararıyla bünyesindeki şirketlerin yönetimine kayyum atanan Koza İpek Holding’in sahibi, iş adamı Akın İpek’in, mahkeme kararının iptali için yaptığı başvuru reddedildi. 

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, iş adamı Akın İpek'in avukatlarının, Koza İpek Holding ve bağlı şirketlere kayyum atanmasına ilişkin kararın kaldırılmasına yönelik itirazını karara bağladı. Hakim Savaş Şahinbay, itiraz üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer'in, Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş, BB İpek Danışmanlık Proje Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş, AZ İpek Danışmanlık Proje Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret A.Ş ile Atlantik Eğitim Yayın Taşımacılık Bilgisayar Ticaret A.Ş'ye atanan kayyumların görevlerini sona erdirdiğine dikkat çekerek, bu sebeple bu konuda yeniden "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Şahinbay, "Bugün Televizyonu ve Radyo Prodüksiyon A.Ş, Yaşam Televizyonu Yayın Hizmetleri A.Ş, Koza Prodüksiyon ve Ticaret A.Ş. ile Rektur Reklam Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti'ye kayyum atanmasına ilişkin kararın infazının durdurulmasına" yönelik talepler ile "daha önce kayyum atanan diğer şirketlere kayyum atanmasına ilişkin kararın kaldırılmasına" yapılan itirazları ise reddetti. Bu karara itirazda bulunulamayacağı da kararda ifade edildi.

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