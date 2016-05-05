Kayyum atanan Zaman ve Cihan Haber Ajansı'nın kapısına kilit vuruluyor

Kayyum heyeti, Zaman gazetesi, Today's Zaman, zaman.com.tr, Cihan Haber Ajansı, Cihan Medya Dağıtım, Küre.tv'nin de aralarında bulunduğu Feza Yayın Grubu'nun bütün medya şirketlerini kapatma kararı aldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, söz konusu mecraların 15 Mayıs itibarıyla yayın hayatlarına son verileceği açıklandı. Zaman Gazetesi'nin de bağlı bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş.'ye Sezai Şengönül, Avukat Tahsin Kaplan ve Avukat Metin İlhan, kayyum olarak atanmıştı.

Ne olmuştu?

4 Mart tarihinde Zaman gazetesinin de bünyesinde bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nce el konmuştu.

Hâkimlik Feza Gazetecilik A.Ş’ye kayyum atanmasına gerekçe olarak "şirketin FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetleri kapsamında ve örgüt faaliyetlerine destek olacak şekilde kullanıldığı yönünde kuvvetli deliller bulunması"nı göstermişti.

"Bina satıldı" iddiası

Anadolu Ajansı’ndan Adem Demir şirkete kayyum atanmadan önce Feza Gazetecilik A.Ş'ye ait Yenibosna'daki binanın, 12 Ocak'ta Cihan Medya Dağıtım A.Ş'ye satıldığı iddia etmişti.

Haberde, şirkete ait 16 bin metrekarelik binanın Cihan Medya Dağıtım A.Ş'ye satışının, 52 milyon 841 bin lira bedelle 12 Ocak'ta gerçekleştiği ileri sürülmüştü.

Yarına Bakış ve Yeni Hayat kurulmuştu

Zaman ve Today's Zaman bünyesindeki gazeteciler, Yarına Bakış ve Yeni Hayat gazetelerinin kuruluşunda yer almıştı.

İpek Medya Grubu da kapanmıştı

Daha önce de aynı yöntemle el konularak kayyım atanan İpek Grubu’na ait bütün gazete ve televizyonların kapatılmasına karar verilmişti.

Kanaltürk, Bugün TV, Bugün Gazetesi, Millet Gazetesi ve Kanaltürk Radyo’yu barındıran medya grubu mart ayı başında faaliyetlerine son vermişti.