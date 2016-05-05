T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayyum atanan Zaman ve Cihan Haber Ajansı'nın kapısına kilit vuruluyor

Kuruluşların 15 Mayıs itibarıyla yayın hayatlarına son verileceği açıklandı

05 Mayıs 2016 19:03

Kayyum heyeti, Zaman gazetesi, Today's Zaman, zaman.com.tr, Cihan Haber Ajansı, Cihan Medya Dağıtım, Küre.tv'nin de aralarında bulunduğu Feza Yayın Grubu'nun bütün medya şirketlerini kapatma kararı aldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, söz konusu mecraların 15 Mayıs itibarıyla yayın hayatlarına son verileceği açıklandı. Zaman Gazetesi'nin de bağlı bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş.'ye Sezai Şengönül, Avukat Tahsin Kaplan ve Avukat Metin İlhan, kayyum olarak atanmıştı.

 

Ne olmuştu?

 

4 Mart tarihinde Zaman gazetesinin de bünyesinde bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nce el konmuştu. 

Hâkimlik Feza Gazetecilik A.Ş’ye kayyum atanmasına gerekçe olarak "şirketin FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetleri kapsamında ve örgüt faaliyetlerine destek olacak şekilde kullanıldığı yönünde kuvvetli deliller bulunması"nı göstermişti.

 

"Bina satıldı" iddiası

 

Anadolu Ajansı’ndan Adem Demir şirkete kayyum atanmadan önce  Feza Gazetecilik A.Ş'ye ait Yenibosna'daki binanın, 12 Ocak'ta Cihan Medya Dağıtım A.Ş'ye satıldığı iddia etmişti.

Haberde, şirkete ait 16 bin metrekarelik binanın Cihan Medya Dağıtım A.Ş'ye satışının, 52 milyon 841 bin lira bedelle 12 Ocak'ta gerçekleştiği ileri sürülmüştü.

 

Yarına Bakış ve Yeni Hayat kurulmuştu

 

Zaman ve Today's Zaman bünyesindeki gazeteciler, Yarına Bakış ve Yeni Hayat gazetelerinin kuruluşunda yer almıştı.

 

İpek Medya Grubu da kapanmıştı

 

Daha önce de aynı yöntemle el konularak kayyım atanan İpek Grubu’na ait bütün gazete ve televizyonların kapatılmasına karar verilmişti.

Kanaltürk, Bugün TV, Bugün Gazetesi, Millet Gazetesi ve Kanaltürk Radyo’yu barındıran medya grubu mart ayı başında faaliyetlerine son vermişti.

ETİKETLER

kayyumzamankürecihan haber ajansıfeza yayın grubu

İlgili Haberler

Zaman gazetesi Fethullah Gülen'in sözlerine sansür mü uyguladı?

Star gazetesi yazarı Fehmi Koru, GYV'nin iftarına mesaj gönderen Gülen'in 'barış' ifade eden sözlerinin Zaman'da yer almamasına dikkat çekti

Zaman Gazetesi Yayın Kurulu'ndan 7 dilde basın açıklaması: Asla boyun eğmeyeceğiz

'Türkiye halkı ve tüm dünya emin olsun ki; asla korkuya esir olmayacağız ve zorbalığa boyun eğmeyeceğiz'

ABD ve AB: Zaman gazetesi ile ilgili gelişmeleri büyük endişe ile yakından takip ediyoruz

"Herkese eşit davranılması çağrısında bulunduk”

Kayyum atanan Zaman gazetesinin tirajı 635 binden 3 bine düştü

Zaman gazetesinin tirajı, AKP ile Fethullah Gülen cemaatinin ilişkileri bozulmadan önce 1 milyon 200 bine ulaşmıştı

Cemaate yakın 11 şirkete daha kayyum atandı

Kayyum atanan şirketler arasına eğitim kurumları da var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24