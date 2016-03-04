ABD ve AB: Zaman gazetesi ile ilgili gelişmeleri büyük endişe ile yakından takip ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Komisyonu Zaman gazetesine kayyum atanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Zaman gazetesi ile ilgili gelişmeleri büyük endişe ile not ettiklerini ve yakından takip etmeye devam ettiklerini açıkladı.

CNN Türk'ün haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Zaman gazetesine kayyum atanmasıyla ilgili "endişe verici" ifadesi kullanıldı.

Bakanlık Sözcüsü John Kirby, “Yaşananları, Türkiye’deki hükümetin medyayı ve diğer eleştiri odaklarını hedef alan rahatsız edici yargı kararlarının en sonuncusu olarak görüyoruz” dedi.

"Türkiye hükümetine, hukuka uygun davranılması ve herkese eşit davranılması çağrısında bulunduk” diyen Kirby, Türk yetkilileri basın özgürlüğüne saygılı olmak konusunda uyardıklarını da ifade etti.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Zaman gazetesine kayyum atanmasına karar vermişti.

AB'nin açıklaması

Avrupa Birliği Komisyonu, Zaman gazetesi ile ilgili gelişmeleri büyük endişe ile not ettiklerini ve yakından takip etmeye devam ettiklerini açıkladı.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; konuyla ilgili bir soruya cevap veren AB Dış Politika Sözcüsü Maja Kocıjančič, aday ülke Türkiye'nin mümkün olan en yüksek demokratik standart ve uygulamalara kavuşması gerektiğini sürekli tekrarladıklarını ve bunlar arasında basın özgürlüğünün de var olduğunu vurguladı.

Sözcü, AB ile müzakere eden her ülkenin; insan hakları ve bu bağlamda ifade özgürlüğünü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu hale getirmesi gerektiğini kaydetti.