Cemaate yakın 11 şirkete daha kayyum atandı

Zonguldak'ta, 'paralel devlet yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen 11 şirkete kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasına eğitim kurumları ve otomobil firmaları da var.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Durmuş Sevindik'in haberine göre, Sulh Ceza Hakimliği, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zonguldak merkez, Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde aralarında eğitim kurumları ve otomobil bayilerinin de bulunduğu toplam 11 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

Şirketlerin, cemaate finansman desteği sağlandığı iddiasıyla alınan karar, sabah saatlerinde şirket yönetimlerine ve şirketlere bağlı eğitim kurumları ile işyerlerine polis ekipleri tarafından tebliğ edildi. Yöneticilerin binalara girişlerine izin verilmedi.

Kayyum atanan eğitim kurumlarının bağlı olduğu şirketin avukatı Burhan Temel Çınar, Zonguldak'taki Fatih Koleji önünde gazetecilere açıklama yaptı. Av. Çınar, söz konusu soruşturma kapsamında kayyum ataması gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

“ İçerideki kayyum görevlileri mali evraklara ve devir teslim gerektiren evrakları hazırlamakta. Onların devir işlemi yapılmakta. Bizim herhangi bir bünyemizde suç unsuru taşımadığımız için veliler adına biz üzgünüz. Onun haricinde bize sıkıntı yaratacak hiçbir sıkıntı şu anda mevcut değil, ileride de mevcut değildir. Kayyumlar bu konudaki hassasiyetlerini dile getirmişlerdir. Özellikle kurumun menfaatleri ve velilerin menfaatleri konusunda çok hassas olacaklarını dile getirmişlerdir. İşleri bittikten sonra resmi yazıları bekleyecekler. Noterden yönetim ataması yapılacak. Pazartesi gününden itibaren faaliyetlerine başlayacaklar. Bu görevi yürütebileceği düşünülen 3’er kişilik kayyumlar atanmış. Mali müşavir bazında, Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bu işlerden anlayabilecek görevlileri tespit etmişler, o arkadaşları atamışlar. Biz de pazartesi günü bu tür atamaya gerek olmadığı konusundaki itirazlarımızı mahkemeye yapacağız."