Yeni torba yasayla teröre destek verdiği öne sürülen şirketlere kayyum atanmasının önü açılıyor

Hükümet, TBMM’ye getireceği yeni Torba Yasa’yla gençlerin GSS borçlarının affından, teröre destek veren şirketlere kayyum atamasının önünün açılmasına kadar birçok değişiklik yapacak.

Hükümetin “Bahar Paketi” olarak adlandırdığı torba yasa ile birçok değişiklik kapıda. Hükümetin eylem planının bir kısmını içinde barındıran torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Torba yasa neleri kapsıyor? GSS Borçları torba yasada olacak mı?

Torba tasarının meclise sunulması ile birlikte reformların yüzde 50’si vaatlerin yüzde 100’ü tamamlanmış olacak. Başkanlığını Lütfi Elvan’ın yürüttüğü reform eylem planı torba yasasının bu hafta içerisinde TBMM’ye gelmesi bekleniyor.

Gençlerin prim borçları silinecek

- Torba yasanın içerisinde en önemli beklentilerden biri, Genel Sağlık Sigortası’nda (GSS) yapılacak yeni düzenleme. Yaklaşık 5 milyon gence çıkarılan ve halk arasında “İşsiz evlat vergisi” olarak adlandırılan GSS prim borçlarının, yeni torba yasa ile affedilmesi bekleniyor. 25 yaş altı tüm gençlerin GSS prim borçları silinecek. Ödeme yapanların itiraz etmemesi adına silinme kararı alınmasa dahi GSS primleri tek rakam üzerinden belirlenerek yeniden hesaplanacak.

- 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden pasaport harcı da alınmayacak.

- İşverenlere yönelik yapılacak yeni düzenlemeye göre, devletten sosyal destek alan kişilerin çalıştırılması halinde, sigorta priminin işveren payını devlet ödeyecek.

Bu düzenleme ile birlikte hem istihdam artışı sağlanacak hem de asgari ücret artışıyla maliyetleri artan işverenlere destek sağlanmış olacak.

- Teröre destek veren şirketlere finansal bağlamda kayyum atamasının önü açılacak.

- Torba yasa ile meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversitelerde zorunlu staj yapan öğrencilere, asgari ücretin 3’te 1’i oranında maaş bağlanacak.

- Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen ve ev sahiplerinin muvafakat vermesi kaydıyla kaçak yapılara elektrik ile su bağlanacak.

- Çocuğu olan veya evlat edinen memur anne ve baba, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek.

Evlat edinen memura izin

- Yeni yasa ile 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur eşlerine, 8 haftalık iznin veya yarı zamanlı iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilebilecek.

Muhtaç aylığı genişliyor

- Torba Yasası’nda yapılacak düzenlemeyle teşkilat mensuplarına verilen Emniyet Hizmetleri Tazminatı yüzde 25 artacak.

- Muhtarlar için düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeye göre, muhtarların net 940 lira olan ödenekleri 1.300 liraya yükseltilecek.

- Yaşlılık aylığında da yeni düzenlemeye gidilecek. Torba yasa ile 65 yaş üstü yaşlılık aylığı alanlardaki hane halkı geliri tamamen kaldırılacak. Yani hane halkının gelirine bakılmaksızın muhtaç aylığı bağlanacak.