Zaman Gazetesi Yayın Kurulu'ndan 7 dilde basın açıklaması: Asla boyun eğmeyeceğiz

Zaman Yayın Kurulu, gazeteyi hedef alan polis operasyonu hakkında 7 dilde basın açıklaması yaptı.

"Basın özgürlüğüne büyük bir darbe daha vuruldu" denilen açıklamada, "Bugün Türkiye'de demokrasi ve basın özgürlüğü adına çok acı bir gün. Başta Genel Yayın Yönetmenimiz Ekrem Dumanlı olmak üzere meslektaşlarımız temelsiz suçlamalarla gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

"Tek suçumuz, büyük yolsuzluk vakalarının ve otoriter eğilimlerin üzerine gitmek... Medya grubumuzdan ve diğer yayın kuruluşlarından arkadaşlarımıza bugün yapılan saldırı, yayınlarımızın doğruluğunu teyid etmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, "Asla korkuya esir olmayacağız ve zorbalığa boyun eğmeyeceğiz." vurgusu yapıldı.

Gazetenin 7 dilde yaptığı açıklamalar şöyle:

Özgür medya susturulamaz!

Bugün Türkiye'de demokrasi ve basın özgürlüğü adına çok acı bir gün. Başta Genel Yayın Yönetmenimiz Ekrem Dumanlı olmak üzere meslektaşlarımız temelsiz suçlamalarla gözaltına alındı.

Ülkemizde basın özgürlüğü son dönemde ne yazık ki sert bir düşüş yaşıyor. Dünyanın önde gelen gözlemci kuruluşlarından Freedom House da bunu tespit ederek kısa süre önce Türkiye'yi 'özgür olmayan' ülkeler kategorisine indirdi. Bugünkü toplu gözaltılar da geriye doğru atılmış bir başka büyük adım.

Medya grubumuz 1980'lerden bu yana Türkiye'nin özgürleşmesi, ileri demokrasiler ve Avrupa Birliği ile entegrasyonu, yurtta ve dünyada barış adına güçlü bir ses olmuştu. Özellikle hükümet marifetiyle gazetecilere ve basın kuruluşlarına yıldırma ve yasal tacizlerin yaygın hale geldiği son birkaç yıldır, her ne pahasına olursa olsun cesaret ve ısrarla görevimizi yapmayı sürdürdük. Tek suçumuz, büyük yolsuzluk vakalarının ve otoriter eğilimlerin üzerine gitmek. Zaman'ın da aralarında olduğu özgür basına yönelik baskı akreditasyon denilen medya yasaklarından, gazetecileri yıldırmaya hatta sınır dışı etmeye, şirketleri de bu yayın organlarına reklam vermemeleri için korkutmaya kadar uzanmakta ve maalesef bu baskı gittikçe artış göstermektedir. Medya grubumuzdan ve diğer yayın kuruluşlarından arkadaşlarımıza bugün yapılan saldırı, yayınlarımızın doğruluğunu teyid etmektedir.

Değerli okurlarımız, Türkiye halkı ve tüm dünya emin olsun ki; asla korkuya esir olmayacağız ve zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. Bu karanlık dönemin birgün geride kalacağına ve Türkiye'nin, basını tamamen özgür, ileri bir demokrasi olacağına inancımız tamdır.

Zaman Gazetesi Yayın Kurulu

Free media cannot be silenced

Today is an extremely sad day for Turkish democracy and freedom of the press. Colleagues including our Editor-in-Chief Ekrem Dumanli have been detained on unfounded allegations.

Turkey's record on press freedoms has recently been on a steep decline. Freedom House has downgraded Turkey's ranking to 'not free' earlier this year. Today's mass detentions mark another major step back.

Since 1980's our media group has been a strong voice for freedom, Turkey's integration with advanced democracies, and domestic and international peace. Despite government orchestrated intimidation and legal harassment to journalists and news organizations in especially last few years, we continued doing our job consistently at all costs. Our only crime is going after major corruption incidents and authoritarian tendencies. The pressure on Zaman and other members of the free media has been consistently on the rise from media bans to intimidating, even deporting reporters and pressuring companies not to advertise with them. Today's vicious attack on us and other colleagues reaffirms the accuracy of our reporting.

Our readers, Turkish nation and the world must rest assured; we will not give in to fear and bullying. We are confident Turkey will one day leave this dark chapter behind and ultimately become a better democracy where press is totally free from suppression.

Zaman Editorial Board

PRESSEERKLÄRUNG

Stellungnahme zur Verhaftung des Chefredakteurs von Zaman, der auflagenstärksten Tageszeitung in der Türkei

Für die Demokratie der Türkei und für die Pressefreiheit ist der heutige Tag ein schmerzlicher Tag. Neben unserem Chefredakteur der auflagenstärksten Tageszeitung Zaman, Ekrem Dumanlı, sind heute viele unserer Kollegen mit unbegründeten Anschuldigungen festgenommen worden.

Seit Jahren erlebt die Pressefreiheit in unserem Land einen starken Rückgang. Die weltweit führende Institution Freedom House, die Entwicklungen im Bereich der Grundrechte beobachtet, hat vor kurzem die Türkei als "non-free"-Land kategorisiert. Die heutigen Verhaftungen sind ein weiterer großer Rückschritt.

Unsere Medien Zaman, Todays Zaman und Aksiyon haben sich seit ihrer Gründung für die Demokratisierung der Türkei, für die Freiheit und für die Mitgliedschaft der Türkei die Europäische Union (EU) eingesetzt. Sie waren und sind stets eine starke Stimme für den gesellschaftlichen Frieden im Lande und für den Frieden in der Welt.

Gegen den seit Jahren anhaltenden Druck, Einschüchterungen und Schikanen seitens der AKP-Regierung in der Türkei haben wir uns immer mit Mut, journalistischem Pflichtbewusstsein widersetzt und sind stets unsere Arbeit nachgegangen.

Unsere „Schuld" ist es, über die für die Öffentlichkeit wichtige Korruptionsaffäre und autoritäre Tendenzen der Regierung zu berichten und der Aufdeckung von Tatsachen beigetragen zu haben.

Leider hat sich der Druck auf die freie Presse, darunter auch auf unsere Tageszeitung Zaman, von Tag zu Tag massiv erhöht. Es wurden Nachrichtensperren und Akkreditierungsverbote erlassen, Journalisten eingeschüchtert und aus dem Land ausgewiesen. Medienunternehmen werden eingeschüchtert und schikaniert. Unternehmen werden bedroht und daran gehindert, Anzeigen in regierungskritischen Medien zu schalten.

Die heutigen Verhaftungen bestätigen uns in unserer Berichterstattung.

Unseren verehrten Lesern, dem türkischen Volk und der ganzen Welt versichern wir, dass wir uns auf keinen Fall der Angst und der Tyrannei beugen werden.

Wir sind der vollen Überzeugung, dass dieses dunkle Kapitel der türkische Demokratie eines Tages vorüber sein und die Türkei die Pressefreiheit in vollem Umfang erlangen und sich in eine fortschrittliche Demokratie verwandeln wird.

Redaktion der Tageszeitung Zaman

Communiqué de presse

Aujourd'hui, c'est un mauvais jour pour la démocratie et la liberté de la presse. Un certain nombre de nos collègues journalistes, dont notre directeur de la publication Ekrem Dumanli, ont été placés en garde à vue ou font l'objet d'un mandat de recherche sur la base d'allégations infondées.

La liberté de la presse dans notre pays connaît malheureusement depuis quelque temps des entraves. Freedom House, l'une des organisations les plus sérieuses qui étudie l'étendue de la démocratie dans le monde, a récemment placé la Turquie dans la catégorie des «pays non libres». Et ce qui se passe aujourd'hui s'assimile à un grand pas de plus en arrière.

Depuis les années 1980, notre groupe de presse s'est fait fort de défendre la liberté, la démocratie, la paix et l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Dans le contexte actuel qui se caractérise par les pressions, les harcèlements du gouvernement contre les journalistes et les médias, nous avons continué à défendre nos positions avec courage et insistance.

Notre seul «crime» a été d'évoquer, conformément à notre devoir, les affaires de corruption et les tendances autoritaires. La presse libre, dont fait partie Zaman, a fait l'objet de pressions, d'accréditations sélectives, d'intimidations. Certains journalistes ont été expulsés. Des entreprises ont subi des menaces pour ne pas passer de publicité dans les médias d'opposition. Le sort qui est réservé aujourd'hui à notre groupe et à nos collègues confirme le bien-fondé de nos informations.

Chers lecteurs, soyez certains que nous ne reculerons pas et que nous ne nous soumettrons pas à ce despotisme. Nous croyons sincèrement que la Turquie laissera cette période sombre derrière elle et qu'elle connaître un meilleur régime démocratique où la presse sera totalement libre.

Le Comité de rédaction de Zaman

Comunicado de prensa

Hoy es un día muy triste para la democracia turca y la libertad de prensa. Varios colegas, incluyendo a nuestro director Ekrem Dumanlı, han sido detenidos por acusaciones infundadas.

El reciente estado de la libertad de prensa en Turquía ha experimentado un gran retroceso. Freedom House ha rebajado la clasificación de Turquía "a carente de libertad" a principios de este año. Las detenciones masivas de hoy marcan otro importante paso atrás.

Desde 1980, nuestro grupo de comunicación ha sido una voz fuerte tanto para la libertad como para la integración de Turquía con las democracias más avanzadas, contribuyendo a la paz nacional e internacional. A pesar de la intimidación y el acoso legal orquestadas por el gobierno contra los periodistas y organizaciones de prensa, especialmente en los últimos años, seguimos haciendo nuestro trabajo constantemente y a toda costa. Nuestro único "delito" ha sido perseguir importantes casos de corrupción y tendencias autoritarias. La presión sobre el periódico Zaman y otros miembros de la prensa libre ha ido sistemáticamente en aumento, desde las prohibiciones a los medios de comunicación hasta la intimidación, incluso provocando el destierro de periodistas, o la presión a las empresas para que no se publiciten en estos medios. El pernicioso ataque contra nosotros y otros colegas reafirman la precisión de nuestros informes.

Nuestros lectores, el pueblo turco y el mundo entero deben estar seguros; no vamos a ceder ante el miedo y la intimidación. Confiamos en que Turquía un día dejará este capítulo oscuro y finalmente se convertirá en una mejor democracia, donde la prensa se libere de ser suprimida.

Consejo Editorial de Zaman

بيان إعلامي من صحيفة زمان التركية اليومية

إن هذا اليوم يوم مرير جداً بالنسبة للديمقراطية وحرية الصحافة في تركيا. لقد تمّ احتجاز زمالائنا الصحفيين، وفي مقدمتهم رئيس تحرير صحيفتنا أكرم دومانلي استناداً إلى اتهامات لا سند لها من الصحة.

إن بلادنا تشهد في الفترة الأخيرة انخفاضاً حاداً من حيث حرية الصحافة. وقد كشفت منظمة فريدوم هاوس (Freedom House) الأمريكية الرائدة في مجالها عن هذه الحقيقة حيث صنّفت مؤخّراً تركيا ضمن "البلدان غير الحرة". وفي هذا السياق، فإن قرارات الاعتقال الجماعية الصادرة اليوم هي خطوة كبرى جديدة إلى الوراء.

وكانت مجموعتنا الإعلامية أحد الأصوات القوية التي تنادي للسلام في البلاد والعالم أجمع، وتوسيعِ مجال الحريات، والسعيِ للوصول إلى مصافّ الدول الديمقراطية المتطوّرة، والانضمامِ إلى الاتحاد الوروبي.

ولقد واصلنا أداء مهمتنا الصحفية بشجاعة وإصرار مهما كلّف منذ عام 1980، على الرغم من شتى الضغوطات التي مارستها الحكومة تحت ستار القانون، خاصة في السنوات الأخيرة، على الصحفيين ووسائل الإعلام. وإن جريمتنا الوحيدة هي تركيزنا على وقائع الفساد الكبرى والنزعات الاستبدادية.

وممارسات الضغوط التي تتعرض لها الصحافة الحرة في تركيا اليوم، بما فيها صحيفة زمان، تزداد يوماً بعد يوم، بدءاً من عدم اعتماد صحفيين معيّنين لمتابعة الأحداث الرسمية والمحظورات المفروضة على النشر، انتهاءً إلى إرهاب الصحفيين، بل طردهم من البلاد، ومنع الشركات من نشر إعلاناتها على صفحات الصحف المصنفة ضمن المعارضة. والهجوم الذي تتعرّض له اليوم صحيفتنا مع الصحف الأخرى إنما يؤكّد صحة نشراتنا.

قرّائنا الأعزّاء! لتطمئنوا وليطمئنّ الشعب التركي والعالم كله أيضاً أننا لن نقع أسيراً للخوف ولن نركع أمام الاستبداد والدكتاتورية. ونحن نؤمن إيماناً جازماً بأن هذه الفترة المظلمة ستنتهي يوماً وستصبح تركيا بلداً يتمتّع بحرية كاملة للصحافة وديمقراطية نوعية من الدرجة الأولى.

مجلس إدرة صحيفة زمان التركية

公开声明

今天对于土耳其媒体的民主和自由是极其令人痛心的一天。包括我们的主编Ekrem Dumanli 在内的多名同事被毫无根据的指控而拘留了。

土耳其近些时候对于媒体的自由一直是呈直线下降的趋势。国际媒体的权威组织"自由之家"(Freedom House)早前将土耳其降级为"非自由"的级别。今天的拘留又标志着一个巨大的退步。

自1980年以来,我们的媒体集团在呼吁自由,土耳其与包括欧盟在内的先进的民主国家间的融合,国内国际和平方面一直扮演着非常重要的角色。 尽管在过去的几年里,政府一直精心策划了对于记者和新闻组织的各种恐吓和法律骚扰,我们依然不计代价地继续着我们的使命和工作。

我们的唯一罪过就是曝光了政府的重大腐败和独裁倾向。对于ZAMAN及其它自由媒体成员的态度,从最初的媒体禁令、恐吓,驱逐记者和对公司施加压力,变成恐吓客户不在我们的媒体上投放广告。 今天对于我们和其它媒体集团成员所实施的恶意攻击再次证实了我们之前报道的真实和准确。

请我们的读者、土耳其人民和全世界放心,我们绝不会向恐吓和欺凌低头,我们坚信土耳其在某一天会将这个黑暗的日子远远地甩在后面,并终将实现媒体的全面自由和民主!