Kayyum atanan Zaman gazetesinin tirajı 635 binden 3 bine düştü

Kayyum atanan Zaman gazetesinde yaşanan tiraj düşüşü dikkat çekti. Kayyum atanmadan önce 635 bin satan gazetenin trajı, kayyum yönetimindeki ilk gün 10 binin altına geriledi. Gazetenin tirajındaki gerileme sonraki günlerde de devam etti ve Çarşamba günü tiraj 3 binlere kadar düştü.

Haberdar’ın haberine göre, el konulduktan sonra kayyumun çıkardığı ilk gazete, Pazar günü yayınlandı. Kayyum atanmadan önce tirajı 635 bin olan gazetenin satış rakamı bir anda 8 bin 450'ye düştü.

Gazetenin tirajındaki düşüş ertesi gün de devam etti ve Pazartesi günü Zaman'ın tirajı 6 bin 031 olarak gerçekleşti. Tiraj 8 Mart Salı günü 3 bin 809'a, Çarşamba günü ise 3 bin 445'e geriledi.

Buna karşılık Zaman'a kayyum atanmasının ardından Fethullah Gülen cemaatine yakın yayın yapan Yarına Bakış igazete Pazartesi günkü 172 bin 870 binlik tiraja ulaştı. Yarına Bakış'ın tirajındaki artış ertesi günlerde de devam etti. Yarına Bakış Salı günü 42 bin artışla 212.960'a yükselirken, Çarşamba günü de 5 bin 276'lık artışla 218.236 satış rakamına ulaştı.

Zaman gazetesinin tirajı, AKP ile Fethullah Gülen cemaatinin ilişkileri bozulmadan önce 1 milyon 200 bine ulaşmıştı.