Galatasaray Kayseri'de dağıldı!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Ligde 7 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray, Kayserispor'dan tarihte ilk kez bir maçta 3 gol yedi. Kayserispor, 48 yıl sonra Galatasaray'ı evinde yenmeyi başardı.

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı mücadeleyi Kayserispor 3-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 39. dakikada Mame Thiam, 45. dakikada Emrah Başsan ve 53. dakikada penaltıdan yine Mame Thiam kaydetti.

Bu mağlubiyetle Galatasaray'ın ligde deplasmanda 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

1973-74 sezonundan sonra ilk kez Galatasaray'ı evinde mağlup eden Kayserispor, lig tarihinde rakibine ilk kez bir maçta 3 gol birden attı.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 10'a çıkardı. Galatasaray ise 8 puanda kaldı.

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408 maç sonra ilk

Süper Lig'de sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda 3 puan alamadı. Sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalan Aslan, daha sonra da Alanyaspor ve Kayserispor'a mağlup oldu.

Öte yandan Galatasaray'ın başında 408 lig maçına çıkan Fatih Terim, ilk kez üst üste 2 maçı golsüz geçti.

Perdeyi Thiam açtı, Thiam kapattı

Hareketli başlayan mücadelede gol perdesi 39. dakikada açıldı. Mensah'ın asistinde topu filelere gönderen Mame Thiam takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray ilk golün şokunu atlatamamışken Kayserispor ilk yarının sonunda ikinci golü de buldu. Galatasaray'ın eski oyuncusu Emrah Başsan 45. dakikada attığı şık golle skoru 2-0'a getirdi.

2-0 gerideki Galatasaray ikinci yarıya üç değişiklikle başladı. Kerem Aktürkoğlu, Olimpiu Morutan ve Ömer Bayram oyuna girerken Feghouli, Emre Kılınç ve Van Aanholt kenara alındı.

Mücadelede dakikalar 53'ü gösterdiğinde hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a gitti ve Yedlin'in ceza sahası içinde elle oynadığını işaret ederek kontrolün ardından penaltı kararı verdi. Penaltıda topun gerisine geçen Mame Thiam skoru 3-0'a getirdi ve perdeyi açan Senegalli golcü perdeyi kapatan isim oldu.

Kalan dakikalarda Kayserispor skoru korumayı başardı. Sarı-kırmızılı iki ekibin karşılaşmasında Kayserispor, Galatasaray'ı 3-0'lık net skorla mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Oğulcan ilk kez 11'de oynadı

Çaykur Rizespor ile yaşayanlardan dolayı lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan bu sezon ilk maçında Trabzonspor deplasmanında çıkmıştı. Terim, Oğulcan'a Kayseri deplasmanında 11'de şans verdi. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez 11'de başladı.

Galatasaray’da ayrıca Alpaslan Öztürk ile Mustafa Muhammed, bu sezon Süper Lig’de ilk kez 11’de görev aldı. Alpaslan ile Mustafa bu sezon Avrupa’da oynanan müsabakalarda 11’de başlamıştı.

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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah (Dk.87 Fernandes) , İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 87 Yasir Subaşı), Thiam (Dk. 90 İlhan Parlak), Mensah (Dk. 87 Mane), Cardoso (Dk. 68 Kemen) Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 46 Ömer Bayram), Assunçao, Oğulcan Çağlayan (Dk. 58 Diagne), Emre Kılıç (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Taylan Antalyalı (Dk. 81 Atalay Babacan), Feghouli (Dk. 46 Morutan), Mustafa Muhammed Goller: Dk. 39 ve 53 (Penaltıdan) Thiam, Dk. 45 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor) Sarı kartlar: Dk. 30 Hosseini, DK. 75 Lung (Yukatel Kayserispor), Dk. 37 Oğulcan Çağlayan, Dk. 59 Assunçao, Dk. 90+4 Diagne (Galatasaray)

Karşılaşmanın önemli anları

1. dakikada başlama vuruşunun ardından topu iyi taşıyan Cardoso'nun ortasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın vuruşunda, top auta çıktı.

16. dakikada hızlı gelişen Galatarasay atağında Oğulcan Çağlayan'ın sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez gönderdiği sert şutta, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda rakiplerinden arasından iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, sağ direk dibinde pozisyon alan Hosseini son anda topu kornere çelmeyi başardı.

39. dakikada sağ taraftan Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Thiam'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Mensah'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.