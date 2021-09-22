Fatih Terim: Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray taraftarına seslendi, "Merak etmesinler, kusura bakmasınlar bazen böyle üzüyoruz" dedi. Terim, taraftara karamsar olmamaları gerektiğini söyledi ve doğru yolda olduklarını belirtti.

"Biz Galatasaray takımıyız. Bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Sadece sezon başı başka puanlarda olabilirdik olamıyoruz ama 19 şut atıp 2 isabetli olursa. 10'a yakın pozisyonu atamazsak. Kalemizde tehlike yokken faul yapıp oradan gol yersek daha fazla atmamız gerekecek. Bunları da atamazsak mağlup oluyoruz. Bilmelidir ki Galatasaraylılar, biz doğru yoldayız. Neticeler yanlış olabilir ama bunların hepsini bir kenara koyup çok çabuk ayağa kalkabilecek tecrübeye sahibiz. Karamsarlığa kapılmanın hiçbir anlamı yok. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Biz her oyuncunun ne yapmak istediğini, ne olduğunu bilecek kadar da Galatasaraylıyız.

Analizlerimiz herkesle ilgili var. bize bir ocak, bir kez daha görecekler ki müthiş bir Galatasaray takımı var. Kim mücadele eder, kim etmez kim yüreğinden bunu hisseder biz hepsini biliriz. Hiç merak etmesinler. Üzgünüm bir defa hiç kimse istemez mağlubiyeti ben de istemem ama o kadar çok gördük ki bunları. Kritik zamanlarda. Şimdi çok zaman var, üstesinden geliriz. Merak etmesinler, kusura bakmasınlar bazen böyle üzüyoruz. 1 hafta önceki Galatasaray'la son 2 maç çok büyük fark var. onları daha geliştirerek devam edeceğiz. Bazı oyuncuların Galatasaray adına ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı, bazı oyuncuların da bu fırsatlardan yararlanamadığı çok net. Hepsini teraziye koyar tartarız, adil de davranırız. Bir tek sorumlu varsa belli kimin olduğu, ben de bunları söylüyorum."

Fatih Terim: Futbolun dinamizmi bizi temmuzdan ocak ayına, ocaktan tekrar yaz aylarına yeni fikirlerle getirecektir

Maçın ardından basın toplantısında konuşan ve pes etmeyeceğini vurgulayan Terim, "Pes edecek bir tipim yok. Galatasaraylılar da etmez. Bir an önce kazanmaya, iyi oynamaya, mücadelesini sonuna kadar sürdürecek. 7 gün geçti Lazio maçından. Olağanüstü bir oyun, anlayış, pozisyon vermeyen, çok pozisyona giren, oyunun hakimi bir Galatasaray. Onu geliştirerek daha iyi bir noktaya geleceğiz." şeklinde yorum yaptı.

Rotasyon yapmak zorunda olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Lig takımlarının fazlalığından dolayı, çarşambaları da oynuyoruz. Avrupa kupaları da oynuyoruz. Çok kolay olmuyor. Pazar perşembe eyvallah ama pazar çarşamba biraz zorlanıyor bazı oyuncular. Alışkın değiller. Genç bünyeler... Bazıları bu kadar oynamıyor. Orada biraz zorlanıyoruz. Normal rutine girdiğimiz zaman; pazar perşembeye itirazım yok. Ancak 3 günde 1 hayli sıkışıyoruz. Her geçen gün lehimize olacak. Söylediklerimizi, oyun anlayışımızı yavaş yavaş benimsiyorlar. Daha iyi olacağına inanıyorum. Bu yolda zaman zaman sıkıntılar olacak ama çok iyi bir takım olacağız. Çok fazla beklemeye gerek yok. Bu önümüzdeki aylarda ortaya çıkar. Tüm maçları paylaşmak istiyoruz ki her maça zinde, güçlü çıkalım. Bazı bünyelere çok fazla görev verdiğimiz, hem fizik hem mental olarak yorduğumuz açık. Her rakibiniz 1 hafta dinleniyor, siz o arada 2 maç oynuyorsunuz. Yıpranıp geliyorsunuz. Bunu paylaştırmak lazım. Ben de öyle yapıyorum. Burada futbolun dinamizmi temmuzdan ocağa, ocağa mayıs haziran temmuza yeni fikirlerle getirecektir." diyerek sözlerini noktaladı.