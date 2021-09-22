Rıdvan Dilmen: Galatasaray şampiyonluk yarışında yokum mesajı verdi
22 Eylül 2021 22:32
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TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kayserispor'a deplasmanda 3-0 yenildiği maçla ilgili konuştu, Fatih Terim'in rotasyon seçiminin yanlış olduğuna vurgu yaptı.
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İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları: 40 haftalık periyotta, kupa, Avrupa falan 55 maç varken rotasyonu ilk 6 haftada yiyemezsiniz. Böyle bir lüksünüz yok. 'Şampiyonluk adayı kulübüm, gençleşiyorum' derseniz eyvallah. Ancak bunu tecrübeli oyuncularla yaparsınız. Oğulcan kaç maçtır oynamıyor? Uzun süredir. Avrupa listesinde var mı? Yok. Oğulcan reaksiyon gösterdi mi? Oynat TT Arena'da 15-20 bin kişi önünde. TT önünde Emre oynamış iki tane atmış. Oynat. Rotasyonu böyle yap.
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Rotasyonu Feghouli ve Diagne ile yaparsanız sıkıntı yaşarsınız. Diagne üç gün önce kadroda yoktu. Mostafa'yı biz, ben dahil olmak üzere kafaya şöyle çıkıyor derken, 20-30 milyon Euro derken bir anda bir şey oldu. Feghouli 2-3 yıldır gitti mi, kaldı mı, fedakarlık yapsın, gitsin falan bunlarla geçti. Kontratı da var ve uzatılma ihtimali sıfır. Ya sil, at ya da oynat.Feghouli'nin davranışı normal mi? Ama bunlar bu.
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Artık dijital bir dünyaya geçtik. İnsanlar işe gitmiyor. Uzaktan çalışıyor. Artık antrenör tecrübesi de var. Artık pratik zeka. Oyuncuları ne zaman dinlendireceğim, ne zaman oynatacağım bunlara odaklanmak lazım. Teknik direktör futbolculuktan gelip gelmediği konusunda tartışma var. Yüzde 90'ı eski teknik direktörler. Ancak siz bu sürece hazırlıklı olmalısınız.
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Yedlin her gün geriye gidiyor. Alt yapınızda hiç mi oyuncu yok. Moral olarak takımda çöküntü var. Bir oyuncu penaltı yapar. Ama bir oyuncu voleybolcu gibi penaltı yapmaz. Oyuncu, Thiam röveşataya çıktığında kafayı sokmaya çalışsa faul olur. Farz edelim kafayı sokmaya çalışmadın, bari kolunu kaldırma. Smaç vurur gibi yaptı. Eline değmese bile penaltı. Bunun konsantrasyonla ne ilgisi var. Futbol olarak uzaklaşmış. Konsantrasyon ötesi bir şey. Nelsson kapalı kutu. Vasat'ın üzerinde stoper oyuncu.
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Galatasaray rotasyon yaptı; ancak Galatasaray şampiyonluk yarışında yokum mesajı verdi. Öyle bir algı yaratıldıki, üüç senelik bir takım gibi. 23 milyon Euro bonservis verildi. Türkiye Ligi'nin en çok bonservis veren kulübü. Bilerek isteyerek Morutan'ı, Cicaldau'yu Nelsson'u Aanholt'u almışsın.
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Marcao'yu kavga ettirmeyeceksin. Diagne'yi küstürüp sonra Kayseri'ye götürmeyeceksin. Bunu da yapabilecek bir tane yegâne teknik adam Fatih Hoca'dır. Şampiyonluğa oynar havasını Galatasaray keşke verseydi. Ama vermedi.
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Fatih Terim bir tek şunu söylemedi, "Bu sene bizden şampiyonluk beklemeyin." Takım için ve kendi için süre istedi. Şampiyon olmaması Terim'in kariyerini mi etkiler? Etkilemez. Ancak Lazio maçında Galatasaray rakibi takıma ortak etmedi. Onlar başka takımdan mı geldi? O veren oyuncuların bir kaç tanesini dinlendirmesi lazımdı. Rotasyonu doğru yapamadı.
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6 maçlık periyoda baktığımız da Fatih Terim ve Sergen Yalçın beklediğimin altında kaldı. Bana göre Beşiktaş'ın yediği gol faul, ancak 3-0'dan geldi üç puan.