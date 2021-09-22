Hikmet Karaman: Haklı bir galibiyet aldık

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendi. Karşılaşmanın Hikmet Karaman galibiyeti değerlendirdi.

Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ı 3-0 yendi. Ev sahibi takımın golleri 45'te Emrah Başsan, 39 ve 53'te penaltıdan Mame Thiam'dan geldi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Haklı bir galibiyet aldık, çok rahatlıkla söyleyebilirim" diyen Karaman, "Maçın başında gösterdiğimiz oyun, devamı, ikinci yarı... Bu bizi geleceğe olumlu yönde taşır. Zaman zaman büyük takımlara alınan galibiyetlerin önemini taşır. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Akıllı oynadık. Saha içinde problem çözersen karşılığını alıyorsun. Güzel goller oldu. Emrah (Başsan) çok güzel gol attı. Emrah'ın yetenekleri var, bizi dinlerse çok daha farklı Emrah izleriz" diye konuştu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yeterli değil 3 gün önce kaybettik. O maçta bazı küçük nüanslar var onlara değinmek istemiyorum... Bugün Majid Hosseini ile başladık, Yaser'i stoper oynatmak zorunda kaldık." dedi.

Pandemi döneminde futbolcu sakatlıklarının arttığına değinen Karaman, Bu kadar sakatlığın çıkması oyuncuların bu kadar sakatlanması... Sağlık ekipleri bu konuda çalışma yapabilir. Bir şey var bunu araştırmamız lazım. Aldığımız skordan memnunuz şehrimizi sevindirdik. Disiplinli oynamaya çalıştık iyi şeyler yapmaya çalıştık. İniş çıkışların olmaması gerekiyor oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.