Kayseri saldırısına 3 tutuklama daha

Kayseri'de 1 polisin şehit olduğu 17 kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili, aralarından saldırının organizatörü olduğu iddia edilen zanlının da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 8'e yükseldi

Kayseri'de geçtiğimiz hafta meydana gelen saldırıda 1 polis şehit olmuş 17 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında ilk aşamada 5 kişi tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde saldırıyı organize ettiği iddia edilen Bakır Öztürk'ü gözaltına aldı.

Gaziantep'te ise Bakır Öztürk'e 'yardım ve yataklık' yaptığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Kayseri'ye gönderilen zanlılar, mahkemedeki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.