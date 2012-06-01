T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri saldırısına 3 tutuklama daha

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

01 Haziran 2012 21:58

Kayseri'de 1 polisin şehit olduğu 17 kişinin de yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili, aralarından saldırının organizatörü olduğu iddia edilen zanlının da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 8'e yükseldi
Kayseri'de geçtiğimiz hafta meydana gelen saldırıda 1 polis şehit olmuş 17 kişi de yaralanmıştı.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında ilk aşamada 5 kişi tutuklandı.
 
Soruşturmayı derinleştiren polis, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde saldırıyı organize ettiği iddia edilen Bakır Öztürk'ü gözaltına aldı.
 
Gaziantep'te ise Bakır Öztürk'e 'yardım ve yataklık' yaptığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
 
Yoğun güvenlik önlemleri altında Kayseri'ye gönderilen zanlılar, mahkemedeki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

ETİKETLER

kayseri

İlgili Haberler

Kayseri'de emniyete bombalı araçla saldırıı: 1 şehit

Kayseri'de Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bir patlama meydana geldi. Patlamanın 'canlı bomba' saldırısı olduğu açıklandı

Kayseri'deki saldırıyı PKK üstlendi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dün sabah Emniyet Müdürlüğü'ne patlayıcı yüklü otomobille intihar saldırısı düzenlenmişti

Kayseri'deki saldırıyı gerçekleştiren bombacıların görüntüleri

Kayseri'de saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerine göre, bombacıların, eylemi gerçekleştirmek için Suriye'den giriş yaptığı öğrenildi

Kayseri'deki saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki terörist saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24