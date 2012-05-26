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Kayseri'deki saldırıyı PKK üstlendi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dün sabah Emniyet Müdürlüğü'ne patlayıcı yüklü otomobille intihar saldırısı düzenlenmişti

26 Mayıs 2012 21:55

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'nde dün Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen, 1 polisin şehit olduğu 17 kişinin yaralandığı intihar saldırısını PKK üstlendi. Bombalı saldırıyla ilgili olarak Suruç'ta 4 kişi gözaltına alındı.

PKK çizgisindeki internet sitelerinde yer alan açıklamada, saldırının örgütün silahlı kanadına mensup tarafından yapıldığı yer aldı.

PKK'nın internet sitelerinde yer alan açıklamasında, Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü'ne dünkü intihar saldırısını yapanların, 'Eriş' kod adlı 24 yaşındaki Cengiz Özek ile 'Andok' kod adlı 26 yaşındaki Ramazan Yıldız olduğu belirtildi.

PKK'nın açıklamasında, saldırının Uludere olayının misillemesi olduğuna da yer verildi.

İntihar saldırısında parçalanarak ölen PKK'lıların Cengiz Özek'in Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Ramazan Yıldız'ın da Diyarbakır'ın Silvan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

 

Suruç'ta 4 gözaltı

 

Öte yandan bombalı saldırıyla ilgili Suruç'ta 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,  saldırıda yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen M.D. (48), M.D. (45) ve A.Ç'yi Suruç'taki evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan zanlılar, daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Kayseri'ye gönderildi.

Bu arada, şüphelilerin telefon kayıtlarına ulaşıldığı, "Suriye'den misafirler gelecek" yönündeki konuşmaların ardından M.D. ve M.D'nin bir otomobille, MOBESE kameralarının bulunmadığı sokaklardan geçip, Suriye sınırına yakın bir köyde A.Ç'nin evine gittiklerinin belirlendiği öğrenildi.

 

İçişleri Bakanı Şahin: Şüpheliler tespit edildi

 

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin, ''Dün gerçekleşen olayın, planlanma aşaması, olayın ilgilileri, yardımcıları, işbirlikçileri üzerinde polisimizin entegre vaziyette yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bütün şüphelileri tespit edildi. Önemli bir kısmı gözlem altında. Şu anda elde 4 kişi var. Bağlantıları, sınır ötesi bağlantıları dahil, polisimiz tarafından aydınlatıldı'' dedi.

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