Kayseri'deki saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nde PKK’lıların Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik geçen cuma günü düzenlediği bombalı saldırının ardından Şanlıurfa ve Gaziantep’te gözaltına alınan 5 şüpheli, götürüldükleri Ankara’da Özel Yetkili Mahkeme’de hakim karşısına çıkartıldı. Şüpheliler, Mahmut Denktaş, ağabeyi Muhittin Denktaş, Ali Çevik, Necdet Öztürk ve Salih Araç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş- Kayseri karayolunda yol kontrolü yapan jandarma ekibinin, şüphe üzerine aracı durdurmak istediği araç yaklaşık 90 kilometrelik takip sonrasında Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine kadar gelmiş ve Emniyet Müdürlüğü önünde kısa bir çatışmanın ardından bomba yüklü araç patlatılmıştı.

Saldırıda polis memuru Ahmet Geben şehit olurken 17 kişi de yaralanmıştı.

Hedef komando tugayı mıydı?

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Özhaseki, PKK’lıların Pınarbaşı İlçesi’nde yaptığı ’intihar saldırısı’ ile ilgili olarak, "Komando Tugayımızın Güneydoğu’ya gidişi, terör yuvalarını ve teröristleri rahatsız ediyordu" diyerek asıl hedefin Tugay Komutanlığı olma ihtimaline dikkat çekti.

Bir polisin şehit olduğu, 7’si polis 17 kişinin yaralandığı Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan saldırı sırasında ABD gezisinde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, bugün Kayseri’ye döndü. Özhaseki, PKK’nın saldırısının nedeniyle ilgili şunları söyledi:

"Güneydoğu’da kahramanca mücadele eden Komando Tugayımızın, gençlerimizin, askerlerimizin Güneydoğu’ya gidişi, terör yuvalarını ve teröristleri rahatsız ediyordu. Bununla ilgili tehdit mektupları ve sözcülerinin dillerine yansıyan konuşmalar vardı. Kayseri’den gelip, buradan savaşmak var mı diye zaman zaman laflar da ediliyordu."