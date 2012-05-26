Kayseri'deki saldırıyı gerçekleştiren bombacıların görüntüleri

Kayseri'de 1 polisin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren canlı bombacıların kimlikleri belirlendi, saldırı öncesi kaydedildiği belirtilen güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Kayseri'deki bombalı saldırıya ilişkin olarak “Olayın oluş şekli itibariyle, patlayıcının miktarı ve etki gücü itibariyle çok daha farklı bir hedefe yönelik olduğu ve asıl hedefe ulaşılmış olsaydı, milletçe farklı bir acıyı ve üzüntüyü yaşıyor olacaktık” dedi. Şahin, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti.

Bakan Şahin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, sağlık görevlilerine teşekkür etti. Saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Geben'i halkın yoğun katılımıyla uğurladıklarını ifade eden Şahin, şunları söyledi:

“Dün Kahramanmaraş üzerinden bomba yüklü ve 2 kişinin içinde bulunduğu araç, Kayseri sınırlarına intikal etti. Kahramanmaraş sınırında jandarmanın arama noktasında fark etmesi ve ardından yürütülen dikkatli takip sonucunda, Pınarbaşı ilçesinde araç İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bombası patlatılarak infilak ettirildi. Hem teröristler parçalandı, hem de çevrede bulunan polis aileleri ile sivil vatandaşlarımız yaralandı. İki teröriste yönelik olarak polisimizin ve jandarmamızın çok profesyonelce ve kahramanca takibi sonucunda bir polis memurumuzu şehit vererek olay sonuçlanmış oldu.”

Şüpheliler tespit edildi

Olayın şüphelilerinin tespit edildiğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

“Dün gerçekleşen olayın, planlanma aşaması, olayın ilgilileri, yardımcıları, işbirlikçileri üzerinde polisimizin entegre vaziyette yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bütün şüphelileri tespit edildi. Önemli bir kısmı gözlem altında. Bağlantıları, sınır ötesi bağlantıları dahil, polisimiz tarafından aydınlatıldı. Tesellimiz, çok hainane bir niyetle ve kararla uygulamaya konmuş olan bu eylemin jandarmamızın dikkati, polisimizin de yakın takibi sonucunda bu şekilde hafif atlatılmış olmasıdır. Öyle değerlendiriyoruz ki, hedefine ulaşan bir eylem olsaydı, milletçe çok büyük zararı yaşamış ve daha büyük bir acıyı yaşamış olacaktık. Bu bakımdan güvenlik güçlerimizi, kahramanca ve dikkatlice yaptıkları takipten dolayı kutlamak ve tebrik etmek istiyorum.”

Saldırının asıl hedefi

Bakan Şahin, gazetecilerin saldırının asıl hedefiyle ilgili soruları üzerine Bakan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kesin olarak tespit edilmemiş olmakla birlikte, öngörülen değerlendirmeye göre, oluş şekli itibariyle, patlayıcının miktarı ve etki gücü itibariyle çok daha farklı bir hedefe yönelik olduğu ve asıl hedefe ulaşılmış olsaydı, milletçe farklı bir acıyı ve üzüntüyü yaşıyor olacağımızı ifade ettim. Bu bakımdan yol güzergahındaki tespit ve arkasından gerçekleştirilen kahramanca takip sonucunda büyük bir olayın önlendiğini değerlendiriyoruz.”

Güvenlik güçlerinin görevlerinin bilincinde olduklarını dile getiren Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Milletimiz rahat olsun. Bir taraftan bu ülkeyi yıkmak, bölmek için örgütler, kişiler hain çalışmalarını yürütüyorlar, yürütecekler onu biliyor ve bekliyoruz. Ama, şurası muhakkak ki, bu ülkenin güvenliğinden sorumlu polisi, jandarması, askeri hep birlikte aziz milleti için ve kutsal vatanı için şehit olmak dahil görevinin yüksek bilincinde ve inancında hizmetini devam ettirmektedir ve bu böyle olacaktır. Bu sorunun tek bir seçeneği, tek bir doğru cevabı vardır. Ülkeyi korumak, milleti huzur ve güvenlik noktasında rahatlatmaktır. Arkadaşlarımız bunu yapıyorlar, bunu yapmaya da devam edeceğiz.” Bakan Şahin, hastanede tedavi altında bulunan polis eşi Emine Işık'ı ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Beyin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavisi süren ve durumu ciddiyetini koruyan teknisyen yardımcısı İsmail Sakın'ın annesi Hamide Aslan Selçuk ve üvey kardeşi Büşra Aslan Selçuk ile de görüşen Şahin, aileyle ilgili bilgi aldı. Eşi askerlik görevini yaparken ölünce başka birisiyle evlendiğini anlatan Hamide Aslan Selçuk, bu nedenle oğlu İsmail Sakın'ın yetiştirme yurdunda büyüdüğünü anlattı. İkinci eşinin de öldüğünü belirten Aslan, çocuklarının yardımıyla geçimini sürdürdüğünü anlattı. Bakan Şahin, Aslan'a yalnız olmadıklarını belirterek, her türlü sorunlarıyla ilgileneceklerini söyledi.

PKK üstlendi

Öte yandan PKK'ya yakınlığı ile bilinen bazı internet sitelerinde yer alan açıklamada, saldırının örgütün silahlı kanadına mensup kişiler tarafından yapıldığı yer aldı. Açıklamada, Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü'ne dünkü intihar saldırısını yapanların, 'Eriş' kod adlı 24 yaşındaki Cengiz Özek ile 'Andok' kod adlı 26 yaşındaki Ramazan Yıldız olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırının Uludere olayının misillemesi olduğuna de yer verildi. İntihar saldırısında parçalanarak ölen teröristlerden Cengiz Özek'in Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Ramazan Yıldız'ın da Diyarbakır'ın Silvan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Bu arada canlı bombalara ait olduğu belirtilen güvenlik kamesarı görüntüleri de basına yansıdı.