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Dünya

Kayıp Malezya uçağının enkazı bulunabilecek mi?

Bir yıl önce kaybolan Malezya uçağının Hint Okyanusu'nda bulunulacağı belirtiliyor

07 Mart 2015 18:04

Malezya ulaştırma bakanı bir yıl önce kaybolan MH370 uçağının güney Hint Okyanusu'nda bulunacağından emin olduğunu söyledi.

Liow Tiong Lai arama ekiplerinin 239 yolcu ve mürettebat taşıyan uçağın enkazını aramaya devam edeceğini söyledi.

Malezya uçağı kaybolduğu sırada Kuala Lumpur-Pekin seferini yapmaktaydı.

Müfettişler bu hafta sonu arama ile ilgili bir rapor yayınlayacak.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, vustralya'nın batı kıyısından yaklaşık 1,600 km açıkta, Güney Hint Okyanusu'nda bir uluslararası arama ekibini yönetiyor.

Yoğun arama çalışmalarına karşın, 8 Mart'ta 239 yolcu ve mürettebatla kaybolan uçağın izine rastlanamadı.

Uydu verilerine göre MH370 sefer sayılı uçağın yolculuğu Avustralya'nın Perth kenti açıklarında sona erdi.

Uçaktaki ekip Malezya hava kontrol görevlisinden gelen telsiz mesajına "tamam anlaşıldı" diye yanıt verdi.

Uçak Malezya ile Vietnam hava sahasının sınırına yaklaştığında Malezya hava kontrol kulesi yetkilileri, görevi Ho Chi Minh Kenti'ndeki hava trafiği kontrol görevlilerine devrettiğini bildirdi.

Bundan birkaç dakika sonra MH370 uçağıyla olan tüm iletişim kesildi.

Uzmanlar uçağa ne olduğunu bilmiyor.

Ancak uçağın karakutusunun bulunmasıyla bu gizemin çözüleceğine inanılıyor.

Hint Okyanusu'nda 60 bin kilometre karelik bir alanın taraması yapılıyor.

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