Karakutu bilgilerine göre, Malezya uçağı füzeyle düşürüldü

Ukrayna Güvenlik Konseyi sözcüsü Andriy Lysenko Kiev'de düzenlediği basın toplantısında 17 Temmuz'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede düşen yolcu uçağının uçuş kayıt bilgilerini inceleyen uzmanlardan ilk bilgilerin gelmeye başladığını belirtti. Lysenko, yapılan ilk incelemelerde uçağın bir roketten gelen şarapnel tarafından tahrip edilerek "patlama sonucu kabin basıncının aniden düşmesi" nedeniyle yere çakıldığının tespit edildiğini duyurdu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, enkaz alanında bulunan iki karakutudan bilgileri elde etme ve araştırmayı yöneten uluslararası ekibe bu bilgileri sunma görevi İngiltere'ye ait.

Kiev ve Batı ülkeleri, uçağın düşürülmesiyle ilgili olarak Rusya yanlısı ayrılıkçıları suçluyor. Moskova ise suçu Ukrayna'ya atıyor.