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Dünya
Deutsche Welle

Malezya uçağına ait esrarengiz bir parça bulundu

Yaklaşık bir hafta önce düşürülen Malezya uçağına ait devasa bir enkaz parçası ve bazı cesetler bulundu. AGİT gözlemcileri, enkaz parçasına dair bir açıklama yaptı.

25 Temmuz 2014 16:30


Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağa dair Cuma günü yeni bir gelişme meydana geldi. Avustralya basını, olay yerindeki çalışmalarda yer alan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerine dayandırdığı haberde, uçağa ait bir parça ve cesetler bulunduğuna yer verdi.

Ortaya çıkan ve oldukça büyük olan enkaz parçasının, uçağın kalan enkazına çok yakın bir bölgede bulunduğu belirtildi. Enkaz parçasının, uçağın gövdesine ait olduğu, koltukların ve camların da takılı halde bulunduğu açıklandı.

AGİT gözlemci ekibinden Michael Bociurkiv, Avustralya ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, oldukça büyük enkaz parçasının, ormanlık bir alanda birden bire ortaya çıktığını ve etrafında uçağın düşürülmesi sonucu bu alana isabet ettiğine dair kanıt olmadığını kaydetti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler özellikle de uçağın pilot köşkü bölümüyle ilgileniyor. Burada hâlâ pilotlara ait eşyaların bulunduğu ve inceleme için önemli oldukları belirtiliyor.

Michael Bociurkiv, hiç bir detayın atlanmaması için olay yerinde, ayrıntılı bir incelemenin yapılmaya devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

‘Rus ayrılıkçılar polis ekibine izin vermiyor‘

Olay yerindeki incelemenin sağlıklı yapılabilmesi adına, uluslararası polis ekiplerinin getirilmesine yönelik çağrının, bölgede kontrolü elde tutan Rus ayrılıkçılar tarafından kabul edilmediği bildiriliyor.

Ancak Donetsk kentindeki Rus ayrılıkçılardan Sergey Kavdaratse, bir açıklama yaparak, Malezya, Avustralya ya da Hollandalı yetkililerin kendilerine başvurmaları durumunda, önerinin inceleneceğini belirtti.

Kavdaratse ancak polislerin bölgedeki güvenliklerinin garanti edilemeyeceğini belirterek, olay yerinde incelemeleri engellediklerine yönelik iddiaları da geri çevirdi. Rus ayrılıkçılar, olay yerinde olası yağmaları engelleyerek, incelemelerin daha şeffaf yapılmasına çalıştıklarını öne sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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