Malezya uçağı 1 yıldır kayıp



Kuala Lumpur sahilinde bir otel odasında yas tutan bir grup. Burada, yaklaşık bir yıl önce 8 Mart 2014 tarihinde Kuala Lumpur'dan Pekin'e hareket ettikten sonra kaybolan Malezya Havayollarına ait uçağın kabin ekibinin yakınları bir araya geliyor. Acılı aileler, birbirlerine destek olmak ve acılarını paylaşmak için buluşuyorlar. Ancak son buluşmada herkesin sinirleri alt üst olmuş durumda. Zira Avustralya Başbakan Yardımcısı Warren Truss, MH370 sefer sayılı Malezya Havayollarına ait kayıp uçağın arama çalışmalarının yakında durdurulacağını duyurdu.

Truss, Avustralya, Çin ve Malezya arasında konuya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti ve "Kayıp yakınlarının çoğu bir sonuca ulaşana kadar arama çalışmalarının devam etmesini istiyor. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz ancak bu durum böyle devam edemez, bir uzlaşma bulmamız gerekiyor" dedi.

Acılı aileler

Calvin Shim’in uzun yıllar Malezya Havayollarında hosteslik yapan karısı da kaybolan 239 kişiden biri. Shim, "Bizim bir açıklamaya ihtiyacımız var, yoksa tüm bu acıyla nasıl başa çıkacağız" diye konuşuyor. Shim "Tabii ki olanlara bir cevap arıyorum, hatta uçağın enkazının kendisini. Bir açıklamaya, bir yanıta ihtiyacım var. Yoksa bir insanın yası bitmez" şeklinde konuşuyor.

Jaquita Gonzales ise kabin ekibindeki kocasının yasını tutuyor. Ancak arama çalışmalarının pahalı olması gerekçesi ile durdurulmasını, o da kabul etmek istemiyor. Şimdiye kadarki arama çalışmalarına 120 milyon Avustralya doları, yani 83 milyon euronun harcandığı belirtildi. Boeing 777 serisi uçağın enkazına ulaşmak için, 4 özel gemi tarafından fırtınaların alt üst ettiği Güney Hint Okyanusu’nda 60 bin kilometrekarelik alan tarandı. Ancak şimdiye dek hiçbir sinyale veya enkaza ulaşılamadı.

Yine de Jaquita Gonzales pes edilmemesi gerektiği görüşünde. Gonzales, "Malezya hükümeti bize uçak bulunana kadar arama çalışmalarına devam edileceğine dair söz verdi. Şimdi biz ne yapalım? Başka hükümetlerden bütçe ayırmalarını mı isteyelim? Uçağı bulana kadar aramaya devam etmeliler" diyor.

'Hassaslıktan yoksunluk'

Uçağın kaybolmasının yıldönümü yaklaşırken arama çalışmalarına son verileceğinin açıklanmasını, birçok kişi "hassaslıktan yoksunluk" olarak değerlendirdi. Gelen tepkiler üzerine Warren Truss’un sözcüsü, bir düzeltme yaptı ve arama çalışmalarına mayıs ayı sonuna kadar devam edileceğini duyurdu.

8 Mart Pazar günü, geçen yıl gizemli bir biçimde radardan çıkıp kaybolan uçaktaki, 239 kişi için anma töreni düzenlenecek. Yine birçok komplo teorisi ortaya atılacak. Zira şimdiye dek uçağın izine hiçbir yerde rastlanamadı, kara kutusu bulunamadı. Ancak Kuala Lumpur’daki acılı aileler hiçbir komplo teorisine inanmamak konusunda hemfikir. Onlar sadece sevdiklerinin nerede olduğunu bilmek istiyor, o kadar.