298 kişinin hayatını kaybettiği Malezya uçağını Ukrayna mı düşürdü?

Ukrayna'nın doğusunda, ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasında çatışmalar yaşanan Donbas bölgesinde 17 Temmuz'da düşen Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçak hakkında belirsizlikler sürerken, Rus medyasında uçakla ilgili yeni görüntüler yayınlandı.

Telegraph'ta yer alan habere göre, 298 kişinin hayatını kaybettiği kazanın sorumlusunun Ukrayna olduğunu iddiaeden Rus Channel One kanalı, Ukrayna ordusuna ait MIG-29 tipi bir uçağın, Boeing'i vurduğu görülüyor. Uçağı ayrılıkçıların düşürdüğünü öne süren Ukrayna ve Batılı ülkelerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.