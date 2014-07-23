Ukrayna’da düşürülen uçağın kara kutusu Malezya’ya teslim edildi

Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan yolcu uçağının Ukrayna’nın üzerinden düşürülmüş ve bütün yolcular hayatını kaybetmişti. Uçağa ait kara kutuların teslimatı, BM Güvenlik Konseyi'de, enkaz bölgesine derhal giriş izni tanınması yönündeki kararın oy birliği ile kabul edilmesinden birkaç saat sonra gerçekleşti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre batılı ülkeler, MH17 sefer sayılı uçağın 'Rusya yanlısı ayrılıkçıların attıkları füzeyle düşürüldüğüne dair güçlü kanıtlar olduğunu' söylüyor. Uzmanlar, kara kutulardaki kayıtların, uçağın tam olarak ne zaman düştüğünü, irtifasını ve konumunu açığa kavuşturacağını ifade ediyor.

Kokpitteki konuşmaların kaydının da bulunduğu kara kutularla beraber uçağın düşüş nedeninin de anlaşılabileceği belirtiliyor. Donetsk'te bir araya gelen ayrılıkçıların üst düzey yetkilisi Aleksandır Borodai, "İşte burada, kara kutular" diyerek elindeki kayıtları Donetsk'te bir araya geldiği Malezya Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Albay Muhammed Sakri'ye verdi.

Cesetlerin bulunduğu tren istasyondan ayrıldı

Sakri, kara kutuların 'biraz zarar gördüğünü ama iyi durumda olduğunu' söyledi. Diğer yandan, 298 kişinin bulunduğu uçağın enkazından ulaşılan 282 kişinin cesedinin bekletildiği trenin Torez istasyonundan ayrılmasına izin verildi.

Kara kutuları teslim eden Rusya yanlısı ayrılıkçı Borodai, soğucutu vagonlarda taşınan cesetlerin Donetsk'e ulaştığını ve ülkenin kuzey doğusundaki Harkiv'e doğru ilerlediğini söyledi. Borodai, Malezyalı uzmanlar ve Hollanda'dan gelen heyetin de Donetsk'te olduğunu ve trenle beraber gideceklerini ifade etti.