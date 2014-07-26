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Dünya

Malezya uçağının enkazından çalınan rimeli kullanan kadına tepki yağdı

Katerina Parhomenko düşen uçaktaki ölen yolcuya ait bir kozmetik ürününü kullandı ve fotoğrafını Instagram’da paylaştı

26 Temmuz 2014 16:16

Ukrayna’da düşürülen Malezya uçağı sonrasında ölen yolcuların yüzüklerini alan bir Rus milisten sonra ayrılıkçı bir kadının da düşürülen, Boeing 777 enkazından çalınan rimeli kullanması ülke gündemine oturdu.

Donetsk bölgesindeki Torez şehri sakinlerinden Katerina Parhomenko düşen uçaktaki ölen yolcuya ait bir kozmetik ürününü kullandı ve fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Zolotosya adlı hesabı kullanan kadın kendisinin Rus yanlısı ayrılıkçıları desteklediğini belirterek, kullandığı rimel resimlerinin altında “Amsterdam’dan maskara. Tarladan desem daha doğru olur. Anlarsınız ya?” mesajını yazdı.

Ukrayna’ya ait her şeyden bunaldığını ifade eden Katerina Parhomenko ve maskarayı kendisine tanıdık bir yağmacının verdiğini ifade etti.

Düşürülen uçakta ölen 298 yolcuya ait eşyaların yağmalandığına ilişkin çok sayıda haber basında yer alıyor.

 

Malezya uçağında yağma iddiası

 

Uçakta yakınlarını kaybeden Hollandalılar kurbanların cep telefonlarının tanımadıkları kişilerce açıldığını ifade etti.

Bununla birlikte düşürülen Malezya uçağında hayatını kaybeden yolcuların eşyalarının Torez ve Snejnıy şehirlerinde pazarlarda satıldığı hatta kredi kartlarından para çekme girişimlerinde bulunulduğu bildirildi.

Uçağın düşme sebeplerini araştıracak komisyon için büyük öneme sahip uçak enkazının parçalarının da yerel halk tarafından toplanarak hurdacılara satıldığı iddia edildi.

Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, terör eylemi kurbanlarının yakınlarına seslenerek ölen kişilerin banka hesaplardan para çalınmasını önlemek amaçlı banka kartlarını bloke edilmesi tavsiyede bulundu.

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