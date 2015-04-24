Kayıp kardeşler çöpçatanlık sitesinde buluştu

24 yaşındaki Erik de Vries ile 22 yaşındaki Josephine Egberts, 1999’da anne-babalarının boşanması sonucunda birbirlerinden ayrı düşmüştü. Babaları Erik ve ikizi Maarten’i Belçika’ya götürürken, Josephine annesiyle memleketleri Hollanda ’da yaşamaya devam etmişti. İkizlerin, kızkardeşleri Josephine’e ulaşma çabaları ise sonuçsuz kalmıştı. Erik Hollanda’ya dönüş yaptıktan sonra çöpçatanlık sitesi Tinder’a katıldı ve burada Josephine’le karşılaştı. Lakin Erik, dünyagenelinde günde 21 milyon çifti eşleştiren Tinder’da kendine uygun bulduğu profilin kardeşi Josephine olduğunun farkında değildi: “Profiline baktığımda kim olduğu hakkında hiçbir fikim yoktu. İlk konuşmamızda onunla flört ediyordum ve sohbetimiz de gayet yüzeyseldi.”

Onu görünce her şey yerine oturdu

Radikal'de yayımlanan habere göre, iki kardeş mesajlaşmaya devam ettiklerinde birbirleri hakkındaki detayları da öğrenmeye başlıyor. Josephine’in ‘kayıp ikizleri’ olan bir kız olduğunu fark edince geçmişine dair daha detaylı sorulan soran Erik en nihayetinde kayıp kardeşler olduklarına emin olmuş. Kardeş oldukları konusunda hemfikir olduktan sonra bir kafede buluşmuşlar. Josephine “Onu görünce birden herşey yerine oturdu” diyor: “Kendi kanımdan olan kardeşimi 16 sene sonra görmek çok özeldi.”



Erik’in ikizi Maarten de hayli şaşkın: “Yıllar sonra birbirimize bu şekilde kavuşmuş olmamız çok acayip. Ama bu aynı zamanda durumu çok özelleştiren bir şey. Kızkardeşimizi bulduğumuz için çok mutluyum…”