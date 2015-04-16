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Bilim / Teknoloji

Tinder'a Facebook ve Instagram dopingi

Çöpçatan uygulaması Tinder, Instagram ve Facebook ile anlaştı

16 Nisan 2015 22:17

Mobil cihazlar için geliştirilen çöpçatanlık uygulaması Tinder, kullanıcıların profillerinde daha fazla fotoğraf paylaşmalarını sağlayacak işbirliğini resmen duyurdu.

Yeni özellik kapsamında Tinder kullanıcıları Instagram'daki fotoğraflarının Tinder profillerinde de görünmesini sağlayabiliyor. Yeni özelliğin bir de kısıtlaması var. Tinder, kullanıcıların profillerinde en fazla 34 kare bulundurmalarına izin veriyor.

Tinder ayrıca Facebook entagrasyonu sayesinde ortak arkadaş bulma işlemini de kolay hale getirdi.

 

Peki sistem nasıl çalışıyor?

 

Karnaval.com'da yer alan habere göre, yeni özelliği devreye sokmak için, Tinder'ın ayarlar bölümüne girin ve burada profilin Instagram'a ve Facebook'a entegre edilmesini sağlayan bölümü işaretleyerek bu özelliği aktive edin.

Bu arada Tinder Plus'ın, farklı yaş gruplarından farklı ücret talep ettiği hatırlatalım. Uygulama, 28 yaşının altındaki kullanıcılarından aylık 6.39 dolar, 28 yaşının üzerindeki kullanıcılarından 23.03 dolar ücret istiyor.

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