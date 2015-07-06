T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kayahan’ın kızı, babasının mal varlığının tespiti için yargıya gitti

Kayahan’ın eşi İpek Açar sanatçının mal varlığıyla ilgili bir dava açıldığını doğruladı

06 Temmuz 2015 09:52

Nisan ayında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan’ın ilk evliliğinden olan kızı Beste Açar, babasının mal varlığının tespiti için mahkemeye başvurdu.

Beste Açar’ın avukatı “Prosedür gereği yapılan bir uygulama bu. Veraset davalarında bütün mal varlığı ortaya çıkarılıyor” dedi.

Kayahan’ın eşi İpek Açar da sanatçının mal varlığıyla ilgili bir dava açıldığını doğruladı.

Beste Açar & Kayahanİpek Açar, Beste Açar’ın mirasa tedbir konulması talebinde bulunup bulunmadığı sorusuna ise “Mal varlığının bilinmesi için dava açıldı ama mal varlığına tedbir falan konulmadı” yanıtını verdi.

 

ETİKETLER

kayahanbeste açarverasetdavaipek açarhaber

İlgili Galeri

Kayahan'ın vefatı sosyal medyayı hüzne boğdu...

İlgili Haberler

Kayahan son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı Kayahan, Teşvikiye Camii'nde kılanan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedildi

İETT Kayahan anısına durak tasarladı

İETT'nin Kayahan'ın anısına tasarladığı durakta sanatçının fotoğrafları, albüm ve 45'liklerin isimlerinin yer aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24