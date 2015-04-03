Kayahan'ın vefatı sosyal medyayı hüzne boğdu...
03 Nisan 2015 12:24
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İrem Derici: Çok çok çok üzgünüm, bi' devir daha bitti... Yerin dolmaz büyük usta Kayahan, huzurla uyu!
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Suat Suna: Bugün kara bir gün... Ben ikinci babamı kaybettim, Türkiye de Büyük Usta'sını... Rahat uyu Kayahan Abi. Unutulmayacaksın...
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Kemal Doğulu: Sıram gelip hayat bitince bu elmanın yarısı olmayacak! Mekanın cennet olsun Kayahan
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Sagopa Kajmer: Türkiye'nin büyük müzisyenlerinden Kayahan'ı ve müthiş bestelerini unutmayacağız.
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Demet Akalın: Güle güle, güzel kelimelerin insanı #NurİçindeYatKayahan
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Nebil Özgentürk: Romantik melodileri iğne oyası gibi işlerdi; bestelerin kuyumcusuydu. Kayahan'ı kaybettik.. Şarkıları, hatıraları kalacak..
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Feridun Düzağaç: Sevenlerine sabır hatırasına saygı #dörtduvarefkar
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Rıza Esendemir: Ah be güzel adam...gerçekten üzlüdüm....Ruhun şaad olsun...
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Linet: Büyük usta Kayahan abimize Allahtan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Şarkılar Yasta....
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