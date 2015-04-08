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Yaşam

İETT Kayahan anısına durak tasarladı

İETT'nin Kayahan'ın anısına tasarladığı durakta sanatçının fotoğrafları, albüm ve 45'liklerin isimlerinin yer aldı

08 Nisan 2015 10:31

İETT, hayatını kaybeden sanatçı Kayahan'ın anısına, sanatçının fotoğrafları, albüm ve 45'liklerin isimlerinin yer aldığı bir otobüs durağı tasarladı. İETT Kanlıca Durağı sanatçının hatırasını yaşatmak amacıyla tasarlandı. Kayahan Açar'ın fotoğraflarının yer aldığı durak görselinde sanatçının çıkardığı albüm ve 45'liklerin isimleri yer aldı. 

Daha önce Mehmet Akif Ersoy, Barış Manço, Necmettin Erbakan ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi isimler için aynı örneği gösteren İETT'nin, bundan sonra da Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş kişiler için "vefa" durakları yapmaya devam edeceği bildirildi.

İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci, konuyla ilgili "Beyefendiliği, nezaketi ve müzik dehasıyla milyonların gönlüne taht kuran bir sanatçı olan Kayahan, bu ülkenin yetiştirdiği ender söz yazarı ve bestekarlardan biriydi. Şarkıları ve sesiyle, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen sanatçı, Türk müziğine verdiği emekler için her zaman sevgi ve saygıyla anılacaktır. Ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiasına taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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