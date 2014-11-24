Katmerciler 50 TOMA'lık bir ihale daha kazandı

Katmerciler A.Ş., Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 50 adet TOMA ihalesini kazandı. İhalenin bedeli 11 milyon 776 bin 500 Euro. Her bir TOMA 650 bin TL’ye geliyor. Şirket geçtiğimiz ekim ayında da 40 milyon liraya 65 TOMA ihalesini kazanmıştı.

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada “Emniyet Genel Müdürlüğü' nün 50 Adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA-3) alımına ilişkin olarak beş firma fiyat teklifi vermiştir. En düşük fiyat teklifi toplamda 11.776.500 Euro (On bir milyon yedi yüz yetmiş altı bin beş yüz Euro) olarak şirketimiz tarafından verilmiş olup, sözleşme imzalanmıştır” denildi.

Her bir TOMA 650 bin lira

Söz konusu ihalenin karşılığı 32 milyon 503 bin 140 lira. 50 TOMA’lık ihalede her bir aracın değeri ise 650 bin liraya geliyor. Eski Ak Parti Milletvekili İsmail Katmerci'nin ortakları arasında olduğu Katmerciler'in geçtiğimiz ekim ayında üstlendiği ihalede ise her bir aracın değeri 615 bin lira olarak hesaplandı.

Hissesi yüzde 4'e yakın yükseldi

Katmercilerin duyurusunun ardından hisse fiyatı da yükseldi. Duyuru öncesi 3,62 liradan seyreden Katmerciler ekipman hisseleri günlük yüzde 5'in üstünde primle 3,86 liraya yükseldi.