'Katiller nasıl dışarıda anlamıyorum'

Zirve Yayınevi’nde öldürülen Tilman Geske’nin şimdi üniversite öğrencisi olan kızı Michal Geske; "Babamı öldürdüklerinde ben 13 yaşındaydım. 8 yıl geçti. Katilleri içeride tutamıyorlar. Nasıl dışarıda gezdiklerini anlamakta zorlanıyorum. Yaptıklarının sonucuna katlanmalılar. Ben babamı çok özlüyorum. Ama katilleri Tanrı’ya verdim o öfkeyle yaşayamam. Adalet eninde sonunda yerine gelecek"

Malatya’da 18 Nisan 2007’de İncil basımı yapan Zirve Yayınevi’ne yapılan saldırıda Alman Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek katledilmişti. Katliamı gerçekleştiren sanıklar Salih Gürler, Cuma Özdemir, Hamit Çeker, Abuzer Yıldırım ve Emre Günaydın tutukluluk sürelerini 5 yılla sınırlayan yasa nedeniyle geçen yıl adli kontrol şartıyla ve elekronik kelepçeyle tahliye edildi. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, emekli Albay Mehmet Ülger, emekli Binbaşı Haydar Yeşil ile İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi Ruhi Abat da daha sonra davanın sanıkları arasında yer aldı. Bu isimler de tahliye oldu. Sekiz yılda dava sonuçlanamazken, dosyada tek tutuklu olarak sanık azmettirici olarak yargılanan Varol Bülent Aral kaldı.

‘Katilleri içeride tutamıyorlar'

Kenan Butakın'ın Vatan gazetesinde yayımlanan haberine göre, babası öldürüldüğünde 13 yaşında olan Michal Geske, suçluların cezalarını çekmelerini istediğini söyledi.

ODTÜ’de İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan Geske, şunları anlattı: “Ben bu olayı aslında Rabbime havale ettim. Ona bırakıyorum. Onlar adaletli veya adaletsiz bir şekilde yargılansalar da eninde sonunda adalet yerini bulacak. Babamı öldürdüklerinde ben 13 yaşındaydım. 8 yıl geçti. Babamın katilleri tahliye edildiğinde herkes gibi biz de isyanlardaydık. Yapılan yanlış bir şeydi. Katilleri içeride tutamıyorlar. Ama ben onları affettim onlarla bir işim yok artık. Çünkü adalet eninde sonunda yerine gelecek.”

Üç heyet, dört savcı değişti

Davanın müdahil avukatlarından Erdal Doğan, yargılama sürecinde üç mahkeme heyeti, dört de savcı değiştiğini söyledi. Davada 13 ay önce savcının mütalaasını verdiğini belirten Doğan, heyet tekrar değiştiği için taleplerin yeniden alındığını bu durumun da yargılamayı uzattığını söyledi.

‘O öfkeyle yaşayamam’

Michal Geske “Yaptıkları, babamı ellerimden almaları asla kabul edilemezdi. Kötü bir şey yaptılar, bana karşı haksız bir şey yaptılar. Ama tanrı günahlarımdan dolayı beni nasıl sürekli affediyorsa, o güçle onları bağışladım. Çünkü onlara karşı bir öfkeyle yaşayamam. Yaptıkları apaçık ortada. Mahkeme 8 yıldır sürdürülüyor. Suçu ortada olan insanlar adaletli bir şekilde yargılanmalılar ve cezalarını çekmeliler. Nasıl dışarıda gezdiklerini anlamakta zorlanıyorum. Yaptıklarının sonucuna katlanmalılar. Ben babamı çok özlüyorum. Ama katilleri Tanrı’ya verdim o öfkeyle yaşayamam” diye konuşuyor.

‘Allah bizi koruyor’

Tilman Geske’nin eşi Suzanna Geske de, her yıl aynı şeyleri söylediklerini belirterek şunları kaydetti: “Umarız seneye yine aynı şeyleri söylemeyiz. Adalet sistemine güvenim artık azalıyor. Bu dünyada yargılanmasalar bile bir gün Allah’ın önünde yargılanacaklar. Dışarıda olsalar da korkmuyoruz. Çünkü biz imanlıyız. Allah bizi koruyor.”