T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Gül: Zirve Yayınevi tahliyeleri skandal

Cumhurbaşkanı Gül: Kesenler dışarı çıkıyor. 7 yıl önce işlenmiş bir şeyin suç olduğuna bu kadar sürede karar verilemiyorsa bu bir skandaldır

11 Mart 2014 13:30

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Malatya’da Zirve Yayınevi’nde 3 yayınevi çalışanını boğazlarını keserek öldüren 5 sanığın tahliyesiyle sonuçlanan yargı sürecine tepki gösterdi. Gül’ün, “Bu bir skandaldır” dediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Gül, dün eski Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Birdal, Gül ile yaptıkları görüşme konusunda, Milliyet gazetesinden Aydın Hasan’a açıklamada bulundu. Birdal, görüşmede, Zirve Yayınevi davasındaki tahliyelerle ilgili Gül’ün söylediklerini şöyle aktardı: “Malatya’daki davadaki gelişmeler beni son derece rahatsız etti. Kesenler dışarı çıkıyor. 7 yıl önce işlenmiş bir şeyin suç olduğuna bu kadar sürede karar verilemiyorsa bu bir skandaldır. İnsanlığa karşı işlenen bir suç varsa cezası da olmalı. 7 yıl geçmiş... İnsanları kesmişler... Ve buna hâlâ karar verilememiş olması büyük bir yanlıştır. Bu konuda düzenleme yapılması gerekir. Toplumu bu şekilde rahatsız edici sonuçlar ortaya çıkmamalı. Bu konuda bir önce yasal düzenleme yapılmalı.”

ETİKETLER

abdullah gülzirve yayınevi davasıtahliyeskandalyorumhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24