Cumhurbaşkanı Gül: Zirve Yayınevi tahliyeleri skandal

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Malatya’da Zirve Yayınevi’nde 3 yayınevi çalışanını boğazlarını keserek öldüren 5 sanığın tahliyesiyle sonuçlanan yargı sürecine tepki gösterdi. Gül’ün, “Bu bir skandaldır” dediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Gül, dün eski Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Birdal, Gül ile yaptıkları görüşme konusunda, Milliyet gazetesinden Aydın Hasan’a açıklamada bulundu. Birdal, görüşmede, Zirve Yayınevi davasındaki tahliyelerle ilgili Gül’ün söylediklerini şöyle aktardı: “Malatya’daki davadaki gelişmeler beni son derece rahatsız etti. Kesenler dışarı çıkıyor. 7 yıl önce işlenmiş bir şeyin suç olduğuna bu kadar sürede karar verilemiyorsa bu bir skandaldır. İnsanlığa karşı işlenen bir suç varsa cezası da olmalı. 7 yıl geçmiş... İnsanları kesmişler... Ve buna hâlâ karar verilememiş olması büyük bir yanlıştır. Bu konuda düzenleme yapılması gerekir. Toplumu bu şekilde rahatsız edici sonuçlar ortaya çıkmamalı. Bu konuda bir önce yasal düzenleme yapılmalı.”