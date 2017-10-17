Katalonya'dan İspanya'ya: Teslim olmak, bu hükümetin senaryoları arasında yer almıyor

Katalonya Hükümet Sözcüsü Jordi Turull, İspanya'nın kendilerinden perşembe günü vermelerini beklediği cevabın, pazartesi günkü yanıtlarından farklı olmayacağını söyledi.

Turull, "Teslim olmak, bu hükümetin senaryoları arasında yer almıyor. Perşembe günü, Pazartesi günü verdiğimizden daha farklı bir yanıt vermeyeceğiz" dedi.

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Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya'nın "Bağımsızlığınızı ilan ettiniz mi?" sorusuna mektupla cevap vermişti. Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'la en kısa zamanda buluşarak 2 ay içinde diyalog yolunun açılması gerektiğini ifade etmişti.

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Sáenz de Santamaria, İspanya'nın Katalonya'ya bağımsızlık ilan edip etmediğini açıklaması için perşembeye kadar süre verdiğini açıklamıştı.