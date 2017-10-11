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Dünya

İspanya, Katalonya'ya sordu: Bağımsızlık ilan ettiniz mi, etmediniz mi?

İspanya Başbakanı, Katalan lideri 'kasıtlı karmaşa' yaratmakla suçladı

11 Ekim 2017 16:54

Katalan yönetiminin bağımsızlık ilanının ertelenmesine yönelik açıklamaların ardından Madrid'den yanıt geldi. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, 1 Ekim'deki referandumda 'evet' oyu çıkmasına rağmen bağımsızlık ilanını erteleyen Katalonya'dan bağımsızlığın ilan edilip edilmediğini açıklamasını istedi.

Katalonya Özerk Başkanı Carles Puigdemont'u 'kasıtlı olarak karmaşa' yaratmakla suçlayan Rajoy, "Kabine, Katalan hükümetinden bağımsızlık ilan edip etmediğini doğrulamasını talep edecek" dedi.

Böylece 'kesinlik' sağlamak istediğini söyleyen İspanya Başbakanı, bu adımın İspanya'nın Katalonya'ya karşı alınacak ek önlemler öncesinde gerekli olduğunu vurguladı.

"Olayları, Katalonya Başbakanı'nın yanıtı  belirleyecek"

Rajoy "Önümüzdeki birkaç gün içinde Katalonya Başkanı'nın yanıtı gelecekteki olayları belirleyecek" ifadelerini kullandı.

İspanya Anayasa'nın 155. maddesine uygun olarak Katalonya'nın özerkliğini askıya alıp, bölgenin kontrolünü eline alabilir. Rajoy da gelecek yanıta göre alınacak önlemler kapsamında bu maddenin uygulanabileceğini vurguladı.

İspanya Başbakanı "Hükümetin anayasanın 155. maddesini uygulamaya koyma ihtimalinin de olduğu önlemler öncesinde yurttaşlara güvenlik ve kesinlik önermeyi amaçlıyor" dedi.

Katalonya Özerk Başkanı Carles Puigdemont, dünkü meclis konuşmasında, "Oylamanın sonucuna göre bağımsızlık hakkı kazandık ancak  ertelemeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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