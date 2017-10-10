Katalonya Başkanı "Bağımsızlık için, önce İspanya ile diyalog" dedi

Katalonya Parlamentosu, 1 Ekim'de gerçekleşen bağımsızlık referandumunun ardından bugün bağımsızlık ilanını görüşmek üzere toplandı.

Oturumda söz alan Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont bağımsızlık planlarından geri adım atmadı, ancak İspanyol hükümeti ile diyaloğun sürdürülmesi için bağımsızlığın askıya alınması gerektiğini belirtti.

Puigdemont İspanya'da siyasi krize yol açan ve günlerdir bağımsızlık karşıtı ve yanlılarının protesto gösterilerine neden olan bağımsızlık referandumundan çıkan "Evet" kararı ile Katalanların bağımsız bir devlet olma hakkını kazandığını söyledi.

Ancak Katalan lider Katalan Parlamentosu'na İspanyol hükümeti ile müzakerelerde bulunmak için referandumun sonucu olan bağımsızlık ilanını askıya alma teklifinde bulundu. "Parlamentodan gelecek haftalarda diyalog sürecinin başlayabilmesi için bağımsızlık ilanını askıya almasını istiyorum" diyen Puigdemont İspanyol hükümeti ile bu sorunun müzakere yoluyla çözülebileceğini ve uluslararası arabuluculuğun da değerlendirilebileceğini söyledi.

"Gerilimi azaltacak mesajlar vereceğim"

Katalonya'nın bir Avrupa sorunu olduğunu kaydeden Puigdemont, "Benden hiçbir zaman tehdit ve şantaj duymayacaksınız. Gerilimi artıracak değil azaltacak mesajlar vereceğim. Asla hepimiz aynı fikirde olmasak da birlikte yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Diktatör Franco'nun ölümünden sonra "İspanya'nın ekonomideki motorunun, modernleşmesinde ve istikrarındaki önemli faktörün Katalonya olduğunu" savunan Puigdemont, ancak merkezi hükümetin bu gerçeği görmezden geldiğini ileri sürdü.

2010 yılında Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği yeni özerklik statüsüne vurgu yapan Katalonya Başkanı, "Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra İspanyol devleti parmağını bile kıpırdatmadı, Katalanlar hayatta kalmalarının tek garantisini kendi devletini kurmak olarak gördüler." açıklamasında bulundu.

Kendi dili ve kültürüne sahip olan Katalonya bölgesi, bağımsızlık yanlısı bir yerel hükümete sahip. 1 Ekim'deki referanduma katılma oranı yüzde 43'te kalmış ve oyların yüzde 90'ı bağımsızlık yönünde kullanılmıştı. Ancak bağımsızlık referandumu İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmış ve sonucu yasa dışı ilan edilmişti.

Katalonya bölgesinde düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Katalonya bağımsızlığının gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini, İspanya'nın bölünmeyeceğini ve yasaların verdiği bütün gücü bunun için kullanacaklarını söylemişti.