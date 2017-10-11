İspanya: Katalan liderin açıklaması hile

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un bağımsızlık konuşmasının ‘hile' olduğunu ileri sürdü.

Fransız radyo istasyonu Europe 1'e konuşan Dastis, Puigdemont'un Katalonya parlamentosunda yaptığı konuşmanın, ‘bir şey söyleyip bunun tam tam tersini uygulama hilesi' olduğunu savundu.

Puigdemont, dün parlamentoda yaptığı konuşmada bağımsızlık ilanını askıya aldıklarını açıklamıştı. Puigdemont, bağımsızlık ilanının İspanya hükümeti ile yürütülecek müzakereler sonucu yapılması gerektiğini belirtmişti.

"Başka bir referandum düzenlenemez"

Dastis, Katalonya’da yeni bir referandum daha yapılması ihtimali hakkında bir soruya yanıt olarak, İspanyol anayasasının buna izin vermeyeceğini söyledi.

İspanyol bakan, "Katalanların bir kısmının, İspanya'nın tamamı için karar vermesini kabul edemeyiz" dedi.