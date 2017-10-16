Katalonya'dan İspanya'ya yanıt: Oturup konuşalım

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya'nın ‘Bağımsızlığınızı ilan ettiniz mi?' sorusuna bir mektupla cevap verdi.

Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığını ilan edip etmediğine dair geçen hafta net bir açıklamada bulunmayan Puigdemont'un, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a yolladığı mektubun içeriği açıklandı.

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Sputnik'in haberine göre Puigdemont mektupta, Rajoy'la en kısa zamanda buluşarak önümüzdeki 2 ay içinde diyalog yolunun açılması gerektiğini söyledi.

İspanya Adalet Bakanı: Geçerli bir yanıt değil

Katalan liderin mektubuna İspanya'dan ilk tepki geldi. İspanya Adalet Bakanı Rafael Catala, Puigdemont'un mektubunun ‘geçerli bir cevap olmadığını' söyledi.

İspanya Başbakanı Rajoy, Puigdemont'a pozisyonunu netleştirmesi için pazartesi günü (bugün) yerel saatle 10.00'a kadar süre vermiş ve bağımsızlıkta ısrar ederse salı (yarın) gününe kadar fikrini değiştirmesi için zaman tanımıştı.

Rajoy, eğer bağımsızlıktan yana karar kılınırsa Madrid'in, Katalonya'nın özerkliğini askıya alacağını bildirmişti.