T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB Komisyonu Başkanı Juncker: Katalonya bağımsız olursa diğerleri de bağımsız olmak ister

"15 yıl sonra 100 ülkeden oluşan bir AB görmek istemiyorum"

13 Ekim 2017 17:49

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Eğer Katalonya bağımsız olursa, o zaman diğerleri de bağımsız olmak ister. 15 yıl sonra 100 ülkeden oluşan bir AB görmek istemiyorum" dedi.

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da 1 Ekim'de düzenlenen bağımsızlık referandumuna ilişkin Lüksemburg Üniversitesi'nde konuşan Juncker, diğer bölgeleri de cesaretlendirebileceğini ve bunun AB yönetimini zora sokacağı gerekçesiyle bağımsızlığa karşı çıktığını söyledi.

"27 üyeyle yeterince zorlanıyoruz"

Juncker, "Eğer Katalonya bağımsız olursa, o zaman diğerleri de bağımsız olmak ister. Bu benim hoşuma gitmiyor. Ben 15 yıl sonra 100 ülkeden oluşan bir AB görmek istemiyorum. 27 üyeyle yeterince zorlanıyoruz. Çok daha fazla ülkeyle bu imkânsız olur” diye konuştu.

Juncker, Avrupa'da ayrılıkçı eğilimlerin ortaya çıkma ihtimalinden endişe duyduğunu ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'u mevcut durumu kontrol altında tutması noktasında desteklediğini belirtti.

“Tek tarafın isteğiyle arabuluculuk yapılamaz”

Katalanların 1 Ekim 2017'de yaptıkları bağımsızlık referandumu sonrası AB'ye arabuluculuk yapması yönündeki çağrısına ilişkin de konuşan AB Komisyonu Başkanı, tek tarafın istemesiyle arabuluculuk yapılamayacağını, Komisyon olarak Başbakan Rajoy'a bir iç sorun olarak bu meselenin çözüme kavuşturulması hususunda güvendiklerini kaydetti.

ETİKETLER

Jean Claude JunckerABKatalonyaİspanyabağımsızlıkMariano Rajoy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24