AB Komisyonu Başkanı Juncker: Katalonya bağımsız olursa diğerleri de bağımsız olmak ister

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Eğer Katalonya bağımsız olursa, o zaman diğerleri de bağımsız olmak ister. 15 yıl sonra 100 ülkeden oluşan bir AB görmek istemiyorum" dedi.

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da 1 Ekim'de düzenlenen bağımsızlık referandumuna ilişkin Lüksemburg Üniversitesi'nde konuşan Juncker, diğer bölgeleri de cesaretlendirebileceğini ve bunun AB yönetimini zora sokacağı gerekçesiyle bağımsızlığa karşı çıktığını söyledi.

"27 üyeyle yeterince zorlanıyoruz"

Juncker, "Eğer Katalonya bağımsız olursa, o zaman diğerleri de bağımsız olmak ister. Bu benim hoşuma gitmiyor. Ben 15 yıl sonra 100 ülkeden oluşan bir AB görmek istemiyorum. 27 üyeyle yeterince zorlanıyoruz. Çok daha fazla ülkeyle bu imkânsız olur” diye konuştu.

Juncker, Avrupa'da ayrılıkçı eğilimlerin ortaya çıkma ihtimalinden endişe duyduğunu ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'u mevcut durumu kontrol altında tutması noktasında desteklediğini belirtti.

“Tek tarafın isteğiyle arabuluculuk yapılamaz”

Katalanların 1 Ekim 2017'de yaptıkları bağımsızlık referandumu sonrası AB'ye arabuluculuk yapması yönündeki çağrısına ilişkin de konuşan AB Komisyonu Başkanı, tek tarafın istemesiyle arabuluculuk yapılamayacağını, Komisyon olarak Başbakan Rajoy'a bir iç sorun olarak bu meselenin çözüme kavuşturulması hususunda güvendiklerini kaydetti.