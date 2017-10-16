İspanya'dan Katalonya'ya perşembeye kadar süre

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Sáenz de Santamaria, tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Katalonya lideri Carles Puigdemont'a yönelttikleri soruya hâlâ yanıt alamadıklarını açıkladı. Santamaria, İspanya'nın Katalonya'ya bağımsızlık ilan edip etmediğini açıklaması için perşembeye kadar süre verdiğini duyurdu.

Saez de Santamaria, Puigdemont'un İspanya'dan bağımsız olma talebini düşürmemesi halinde anayasanın 155. maddesi ile uyumlu olarak Madrid'in Katalonya Özerk Bölgesi'nin kontrolünü eline alma ihtimalinin olduğunu söyledi.

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Sputnik'in haberine göre, gazetecilere açıklama yapan Saez de Santamaria, "Puigdemont'un hâlâ bu durumu çözmeye başlama fırsatı var. Bağımsızlık deklarasyonu konusunda 'evet' ya da 'hayır' yanıtını vermek zorunda" dedi.

İspanyol yetkili, "Evet ya da hayır demek çok zor değildi. Sorulan soru buydu ve yanıt karmaşık olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

Puigdemont'a parlamentoda konuşma teklifi

Seanz de Santamaria, bu konuda perşembe günü TSİ 11.00'a kadar Katalan yetkililere süre tanıdıklarını duyurdu.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un da perşembeye kadar pozisyonunu netleştirmesi için Puigdemont'a mektup yazdığı belirtildi. Rajoy ayrıca mektupta Katalan lider Puigdemont'a İspanya parlamentosunda konuşma yapması teklifi de yaptı.