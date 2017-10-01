Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı: Direnişi Kürtlerden öğreniyoruz

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bugün yapılacak bağımsızlık referandumuyla ilgili, "Resmi sonuçlar için en az 5 gün gerekiyor. Eğer ‘Evet’ sonucu çıkarsa 48 saat içinde bağımsızlık ilan edip, değişim sürecine başlarız" dedi.

Rûdaw’a konuşan Puigdemont, "Katalan ve Kürt ulusları arasında benzerlik var. İki ulusun da kendi kaderini tayin hakkı var. İspanya ve Irak hükümeti, onların haklarına hiç saygı duymuyor. Kürdistan halkının yalnız olmadığını söylemek istiyorum. Direnişi sizden öğreniyoruz. İki ulus için de tek bir gelecek var: O da özgürlük. Bu özgürlük üzerinden kardeşiz” ifadelerini kullandı.

"Kardeşiz ve aynı amaç için mücadele ediyoruz"

"Kürtler güçlü bir ulustur. Destek ve dostluklarından dolayı teşekkür ediyoruz" diyen Puigdemont, şöyle devam etti:

"Attıkları adımdan ötürü kendilerini kutluyoruz. Bizler kardeşiz ve aynı amaç için mücadele ediyoruz ki o da özgürlüktür. İki ulus da oylama yoluyla vatandaşlarımızın torunlarının geleceklerine karar vermesini istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda geleceğimizi inşa edip iki bağımsız ulus olacağımızı söyleyebilirim."