Minik kuş, kötü kediye karşı; çizgi film gibi Katalonya krizi

İspanya hükümeti, Katalan özerk bölgesine 'bağımsızlık referandumu' gündemi nedeniyle 5 bin polis gönderdi. Güvenlik güçlerini taşıyan geminin Tweety, Tazmanya Canavarı gibi çizgi film karakterleriyle süslenmiş olmasıysa sosyal medyada alay konusu oldu.

İspanya’nın Katalan özerk bölgesinde bağımsızlık referandumu öncesinde gerilim artarken Madrid yönetimi 5 bin güvenlik gücünü önümüzdeki günlerde bölgede olmaları için iki gemiyle bölgeye gönderdi. Cruise gemilerinden bir tanesinin Warner Bros’un Looney Tunes çizgi film karakterleriyle süslenmiş olması, sosyal medyada alay konusu oldu.

El Pais’de yer alan habere göre, 1 Ekim’de yapılması planlanan referandum öncesi önlem almak üzere İspanya İçişleri Bakanlığı 5 bin polisi Barcelona ve Tarragona limanına gönderdi. Grandi Navi Veloci ve Moby Lines şirketlerine ait gemilerden Moby Dada’nın üzerinde Tweety, Tazmanya Canavarı, Donald Duck gibi çizgi film karakterlerinin resmi olması, sosyal medyada gündem oldu.