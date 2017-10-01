Katalonya'da bağımsızlık referandumu: Yüzde 90 'Evet'

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da bugün bağımsızlık referandumu için sandık başına giden Katalanlar birçok noktada polis müdahalesiyle karşılaştı. Oy verme işlemi Türkiye saati ile 20:00'de bitti. İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 92 oy verme merkezinin polis ve jandarmanın müdahalesiyle kapatıldığı, güvenlik görevlilerine karşı koyma ve itaatsizlikten 3 kişinin gözaltına alındığı ve çıkan olaylarda 12 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Yerel saatle 09:00'da oylamanın başlamasıyla polis kentte referandum noktası olarak belirlenen okullara girerek sandıklara el koymaya başladı. İspanyol polisinin müdahalesi sonucu 844 kişi yaralandı.

Katalonya Özerk Bölgesi Hükümet Sözcüsü Jordi Trull, referandumda oy kullanan seçmenlerin yüzde 90,09'unun bağımsızlığa "Evet" dediğini açıkladı.

2 yaralının durumu ağır

Polis müdahalesinden dolayı iki yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. Polisin kullandığı plastik merminin yaralılardan birinin gözüne isabet ettiği, 70 yaşındaki diğer ağır yaralının da müdahale sırasında kalp krizi geçirdiği kaydedildi.



Diğer yandan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti üyelerinin hepsinin referandumda oy kullandığı bilgisi verildi.

İspanya hükümeti: Müdahale çok doğru ve orantılı

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, Katalonya'daki gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, yasa dışı, demokrasi karşıtı, anayasaya aykırı bir girişimin gerçekleştirilmesinin hiçbir anlamı yok." dedi.

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'tan yasa dışı referandumu durdurmasını istediklerini kaydeden Santamaria, "Sayın Puigdemont'a demokrasi büyük geliyor. Asla demokrasiyi anlamadı. Onun için Katalonya'da tek yasa kişisel ve siyasi çıkarları" ifadesini kullandı.



Santamaria, "Bu referandum girişimi hiçbir zaman gerçekleştirilebilir, gerçek bir şey olmadı." diyerek tüm uyarılara rağmen Katalanların oy kullanmaya çağırılmasının "sorumsuzluk" olduğunu savundu. Jandarma ve ulusal polisin müdahalesini "çok doğru, orantılı ve profesyonel" olarak nitelendiren Santamaria, "Güvenlik güçleri demokratik zorunluluklarını yerine getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya Başbakanı Rajoy'dan referandum yorumu

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'da düzenlenen referandumla ilgili yorumda bulunarak Bugün Katalonya'da bir bağımsızlık referandumu yapılmadı' dedi.

Rajoy, en az 844 kişinin polis müdahalesiyle yaralandığı referandumda güvenlik güçlerine 'kanunu korudukları ve görevlerini icra ettikleri' için teşekkür etti.

'Bugün bir bağımsızlık referandumu yapılmadı' ifadelerini kullanan Rajoy, Katalonların büyük çoğunluğunun 'ayrılıkçıların yolundan gitmediğini' ve oy kullanmadığını iddia etti.

Referandum sonucu: yüzde 90.09 'Evet'

Katalonya Özerk Bölgesi Hükümet Sözcüsü Jordi Trull, referandumda oy kullanan seçmenlerin yüzde 90,09'unun bağımsızlığa "Evet" dediğini açıkladı.

Trull, yaklaşık 5 milyon 340 bin seçmenin olduğu Katalonya'da referandumda 2,262,424 seçmenin oy kullandığını söyledi.

Açıklamada İspanya merkezi hükümetinin görevlendirdiği güvenlik güçleri tarafından 'el konuşmamış' 2 milyon 262 bin 424 oy pusulasından 2 milyon 20 bin 144'ünün 'Evet' olduğu aktarıldı.

176 bin 566 'Hayır' oyunun kullanıldığı belirtilen referandum sonuçlarında, 45 bin 586 oy pusulasının boş, 20 bin 129'unun ise geçersiz olduğu kaydedildi.

Rakamlar referanduma katılım oranının yüzde yaklaşık olarak 42,3 olduğunu gösteriyor.

İşte dakika dakika yaşananlar:

20:00 - Katalonya'da sandıklar kapandı

17.45 - Yaralı sayısının 460'a yükseldiği açıklandı.

17.00 - İnsan Hakları İzleme Örgütü, İspanyol makamlarını vatandaşların toplanma hakkına saygı göstermeye ve aşırı güç kullanmamaya çağıran bir bildiri yayınladı.

Barcelona-Las Palmas maçı seyircisiz oynanacak

16.40 - TSİ 17.15'te başlaması gereken Barcelona-Las Palmas maçının ertelenmesine onay çıkmadı. Mücadele seyircisiz oynanacak.

16.00 - Merkezi hükümete bağlı güvenlik güçlerinin büyük şehirlerin yanı sıra daha küçük yerleşim yerlerindeki oy verme işlemlerine de müdahale ederek, oy pusulası ve sandıkları almaya başladığı bildirildi.

Barcelona Belediye Başkanı, Başbakan Rajoy'u istifaya çağırdı

15.50 - Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, "Bu bir demokrasiyse polis müdahalesi bir an önce durmalı ki diyalog kurabilelim" dedi. Colau, Başbakan Mariano Rajoy'u istifaya davet etti.

15.30 - Katalonya hükümet sözcüsü Jordi Turull, 337 yaralı olduğunu açıkladı.

14.50 - Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, oyunu Eixample bölgesinde kullandı.

14.35 - Oy verme noktalarında internetin kesildiği bildirildi.

İspanya İçişleri: 11 polis yaralı

14.20 - İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 11 polisin yaralandığı belirtildi.

14.10 - Madrid'de referandum karşıtı gösteri düzenleyenler, "Ben İspanyol'um, İspanya birdir, bölünemez" sloganları attı.

14.00 - İspanya hükümeti, "Katalonya bağımsızlık referandumu saçmalığının sona erdirilmesini" istedi.

13.50 - İspanya İçişleri Bakanı polis müdahalesini "ortantılı ve profesyonel" olarak nitelendirdi.

Katalonya lideri: İspanya utanç sınırını aştı

13.40 - Katalonya lideri Carles Puigdemont, "İspanyol devleti, hep sürecek, utanç sınırını aşan bir imaj sergiledi. Oy vermeye gelen barışçıl Katalanlara copla, plastik mermiyle, şiddetle karşılık verdi" dedi.

Bağımsızlık referandumunun geçerliliğini koruduğunu ve oy kullanma işleminin devam ettiğini söyleyen Puigdemont, "İspanyol devleti şimdiye kadar kaybettiklerinden çok daha fazlasını bugün kaybetti. Katalonya da kazandıklarından çok daha fazlasını bugün kazandı" diye konuştu.

"Burası Türkiye değil, İspanya"

13.10 - Referanduma polis saldırısı, Türkiye benzetmelerine neden oldu. Plastik mermi ve cop kullanılan polis saldırısı üzerine, "Burası Türkiye değil, İspanya" diye tweet atıldı.

12.50 - Barcelona'nın Belediye Başkanı Ada Colau, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'u istifaya davet etti. Colau, polisin Katalanlara yönelik şiddetini kınadı.

Katalonya: 38 kişi yaralandı

12.35 - Katalonya sağlık hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre çıkan olaylarda 38 kişi yaralandı.

12.20 - Polisin oy kullanılmasını engellemek için plastik mermi kullandığı iddia edildi.

12.00 - Katalan hükümet sözcüsü Jordi Turull, kurulan seçim sandıklarının yüzde 73'ünde oy kullanma işleminin gerçekleştirilebildiğini açıkladı.

İspanya: İstemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kaldık

11.41 - İspanyol hükümetinin Katalonya Valisi Enric Millo, "Yasa dışı olan bir referandumu engellemek için seçim masaları, sandıklar ve oy pusulalarına müdahale ediyoruz. İstemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kaldık" dedi.

11.20 - Barselona ve Gironi kentlerinde bağımsızlık yanlıları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan olaylarda yaralananlar olduğu bildirildi.

11.10 - Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont oyunu kullandı.

11.00 - Jandarma, bazı oy kullanma merkezlerinde interneti kesti.

10.50 - Girona kentindeki belediyeye ait spor salonuna gelen yaklaşık 80 jandarma, kapı önünde barikat kuran bağımsızlık yanlılarını dağıtarak, salonun kontrolünü ele geçirdi.

10.25 - Girona'da yer alan Sant Julia de Ramis seçim merkezinde oy kullanacak olan vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı.

10.20 - Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un oy kullancağı Girona bölgesindeki seçim merkezine de el konulduğu, merkezin etrafının sarıldığı açıklandı.

Oy sandıkları ve pusulalara el konuldu

10.10 - İspanya İçişleri Bakanlığı'nca polisin bazı seçim sandıklarına ve oy pusulalarına el konulduğunu açıkladı.

​10.00 - İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde, Madrid ile ilişkileri iyice geren bağımsızlık referandumu için oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da başladı.

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Katalonya hükümetinden halka: Evde hazırladığınız oy pusulalarını kullanabilirsiniz

Katalonya hükümeti, Madrid'in tüm itirazlarına rağmen bugün yapılacağını açıkladığı bağımsızlık referandumu için halka çağrı yaparak, evlerinde kendi yaptıkları oy pusulalarını kullanabileceklerini açıkladı.

Oy kullanma yerlerinin yarısı mühürlendi

Reuters'ın aktardığına göre Barcelona'daki bir okuldaki yetkililer, polis müdahalesine karşı vatandaşlardan okulun girişini kapatmalarını istedi.

İspanya merkezi hükümeti, polisin oy verme yeri olarak kullanılması planlanan 2 bin 315 okulun yarısından fazlasını mühürlediğini açıkladı.

"Açık gördüğünüz herhangi bir merkezde oy verebilirsiniz"

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Jordi Turull yaptığı basın açıklamasında, "Kayıtlı olduğunuz oy kullanma merkezi kapatılmışsa açık gördüğünüz herhangi bir merkezde oy verebilirsiniz" dedi. Turull, evlerde basılmış oy pusulalarının da geçerli kabul edileceğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Turull, jandarmanın 9 milyondan fazla oy pusulasına el koyduğunu söyledi.

İspanyol hükümetinin Katalonya'daki referandumu yasaklayacağını duyurmasının ardından bölgede oy verme noktalarının yarısından fazlası girişe kapatılmış, binlerce oy sandığını da mühürlenmişti.

"Sonuçlar bağlayıcı"

Katalonya Parlamentosu'nun geçirdiği yasaya göre, referandum sonuçları bağlayıcı olacak. Eğer sandıktan bağımsızlık kararı çıkarsa, sonuçların açıklanmasından iki gün sonra Katalan parlamentosunun bir araya gelip bağımsızlık kararını açıklaması gerekiyor.

Katalan parlamentosu eylül ayının başında yapılan oylamada, 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu düzenleme kararı almıştı.