Katalonya'dan Barzani'ye tebrik

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barzani’yi dün gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu dolayısıyla, tebrik etti.

Twitter’dan açıklama yapan Puigdemont, Barzani ile yaptığı görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu sabah Başkan Barzani’yi telefonla arayarak, Kürdistan Bölgesi’nde gerçekleşen referandumdan dolayı tebrik ettim. Telefon görüşmesinde, ikimiz de referandumdan başarılı bir sonuç alma temennisinde bulunduk.”

Katalonya, 1 Ekim’de İspanya’dan ayrılmanın oylanacağı referandum düzenleme kararı almıştı. Ancak İspanya Anayasa Mahkemesi referandumu iptal etmişti.