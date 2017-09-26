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Dünya

Katalonya'dan Barzani'ye tebrik

Katalonya, 1 Ekim’de İspanya’dan ayrılmanın oylanacağı referandum düzenleme kararı almıştı

26 Eylül 2017 18:44

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barzani’yi dün gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu dolayısıyla, tebrik etti.

Twitter’dan açıklama yapan Puigdemont, Barzani ile yaptığı görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu sabah Başkan Barzani’yi telefonla arayarak, Kürdistan Bölgesi’nde gerçekleşen referandumdan dolayı tebrik ettim. Telefon görüşmesinde, ikimiz de referandumdan başarılı bir sonuç alma temennisinde bulunduk.”

Katalonya, 1 Ekim’de İspanya’dan ayrılmanın oylanacağı referandum düzenleme kararı almıştı. Ancak İspanya Anayasa Mahkemesi referandumu iptal etmişti.

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