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Spor

Kasımpaşa maçında Başbakan'a ve polise destek, ‘Gezi’ye tepki

Kasımpaşaspor - Kayserispor maçında ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı. Ancak maça damgasını vuran, Kasımpaşa taraftarlarının attığı sloganlar oldu

25 Ağustos 2013 01:10

 

 

Şükrü Saraçoğlu, TT Arena ve Olimpiyat Stadı'nda Gezi Parkı direnişine destek sloganları dikkati çekerken, Kasımpaşa Kayserispor maçında, Başbakan lehine yapılan tezahüratlar ön plana çıktı.

Spor Toto Süper Lig 'in 2'inci haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırladığı Kayserispor'u 3-1 yendi.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Ev sahibi ekibin taraftarları, karşılaşmanın 34'üncü dakikasında Başbakan'a destek verirken, Gezi Pakı olaylarına ise tepki gösterdi.

 

‘Kasımpaşa çocuğu Tayyip Erdoğan’

 

Tribünlerde "Kasımpaşa çocuğu Tayyip Erdoğan", "Polise uzanan eller kırılsın", "Çevik Kuvvet oley" ve "Gel bakalım gel bakalım Kasımpaşa'ya gel bakalım" tezahüratları yapıldı.

Kasımpaşa taraftarları, İnönü Stadı'nda devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle bu sezon Beşiktaş'a Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nı kiralayan yönetimi protesto etti.

Uzun bir süre siyah-beyazlılar aleyhine bağıran taraftarlar, daha sonra "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

 

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