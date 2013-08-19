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Spor

Beşiktaş maçında 'Gezi' tezahüratları

Maçın başlamasından önce taraftarlardan, 'Her yer Taksim her yer direniş', 'sık bakalım sık bakalım biber gazı sık bakalım' ve 'Biber gazı oley, biber gazı' şeklinde sloganlar yükseldi

19 Ağustos 2013 11:26

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesinde tribünlerden Gezi Parkı olaylarına destek tezahüratları yükseldi.

Maçın başlamasından önce taraftarlardan,"Her yer Taksim her yer direniş", "sık bakalım sık bakalım biber gazı sık bakalım" ve "Biber gazı oley, biber gazı" şeklinde sloganlar yükseldi.

Siyah beyazlı taraftarlar maç süresince zaman zaman sloganlar atarken özellikle maçın son dakikalarında yine "Her yer Taksim her yer direniş" ve "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganlarını bağırdı.

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