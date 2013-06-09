UltrAslan'dan Gezi Parkı açıklaması: Olayların siyasi noktaya taşınmasını kabul etmiyoruz

13 gündür devam eden Gezi Parkı eylemlerine katılmayan ve dün Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarının aksine dün Gezi Parkı’na gitmeyen Galatasaray taraftar grubu UltrAslan’dan açıklama yapıldı. Açıklamada "Olayların siyasi bir noktaya taşınmak istenmesini ve bazı kesimlerin sahiplenmeye çalışmasını kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.

UltrAslan'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere geçtiğimiz cuma günü Taksim Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilmemesi için yeşile ve doğaya duyarlı insanlar tarafından bir direniş sergilendi, kendi semtimizdeki bir park olan Taksim Gezi Parkı’ndaki bu direnişe ultrAslan olarak destek olmak için bir yürüyüş düzenledik, diğer taraftarların da yer aldığı bu yürüyüşe ultrAslan binlerce taraftarıyla öncülük etmiştir.

Cuma ve cumadan sonraki günlerde de doğayı koruma adına gösterilen bu sivil direnişe münferit olarak katılan binlerce taraftarımız desteğini sürdürmüştür. Sonraki günlerde Gezi Parkı’nda doğa adına eylemini sürdürenlerin yanı sıra maalesef ‘parkın sınırları dışına çıktığınızda’ siyasi eylemlerin de oluşturulmaya başlandığını herkes gibi bizlerde üzüntüyle izledik. Olayların siyasi bir noktaya taşınmak istenmesini ve bazı kesimlerin sahiplenmeye çalışmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

Günlerce hiçbir koşul gözetmeksizin Taksim Gezi Parkı adına hassasiyetlerini gösterenlere saygımız sonsuzdur. Şunu bir defa daha ifade etmekte fayda görüyoruz. ultrAslan Bağımsız Taraftar Oluşumu olarak Gezi Parkı’na destek verirken, kimseden icazet almadığımız gibi bugün orada olmamak içinde kimseden telkin almadık, almayız! Herkesin siyasî düşünce ve görüşüne saygı duymakla beraber, ultrAslan olarak hiçbir siyasî görüşle ilgili bir duruş sergilemediğimiz gibi hiçbir siyasî hareketle bir bağlantımız, bir yakınlığımız olmamıştır ve hiçbir zamanda olmayacaktır.

Unutulmasın ki anlayışla karşılanması gereken çok önemli bir husus daha var o da, Galatasaray ve ultrAslan şemsiyesi altında farklı düşünce ve ideolojide arkadaşlarımızın mevcut olduğudur ve bizim hiç kimsenin düşüncesine saygısızlık edemeyeceğimiz gibi herkesin düşüncesine de saygılı davranılması gerektiğinin ön şart olarak bilinmesini isteriz. Son olarak hiç kimse ultrAslan’ı siyasi bir taraf olarak görüp sınamaya ve kullanmaya kalkmaması gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."