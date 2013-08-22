Saracoğlu'nda 34. dakikaya 'Gezi' damgası

Kadıköy'de oynanan Red Bull Salzburg maçında olduğu gibi Arsenal karşılaşması da Gezi Parkı protestosuna sahne oldu.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal ile Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynadığı şampiyonlar ligi play off ilk maçında Gezi Parkı olaylarına tepkiler oldu.

Sarı-lacivertli 3 taraftar, Gezi Parkı olayları sırasında gözünü kaybeden 11 kişi için göz bandı taktılar.

Fotoğraf: Twitter

'Her yer Taksim, her yer direniş'

Karşılaşmada dakikalar 34'ü gösterdiği anda tribünlerden "Her yer Taksim her yer direniş" sloganları yükseldi. Sonrasında da "Sık bakalım sık bakalım biber gazı sık bakalım, jobunu bırak kaskını çıkar delikanlı kim bakalım" sloganları atıldı. Bir grup Fenerbahçe taraftarı da "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırdı.