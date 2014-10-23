T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kartal'da Şehir Parkı'na 'diyanet okulu' projesine iptal

Kartal’da ‘şehir parkı’ olarak belirlenen araziye dini yüksek ihtisas merkezi yapılmasını öngören plan değişikliği Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada iptal edildi

23 Ekim 2014 16:43

İstanbul Kartal'da imar planlarında orta öğretim tesis alanı ve şehir parkı olarak belirlenen 52 bin metrekarelik araziye “dini yüksek ihtisas merkezi” yapılmasını öngören plan değişikliği Şehir Plancıları Odası'nın (ŞPO) açtığı davada iptal edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilen arazi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2012'de yapılan plan değişikliğiyle  dini eğitim tesis alanına dönüştürüldü. ŞPO'nun plan değişikliğinin alanı yapılaşmaya açarak sosyal donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olduğuna ilişkin itirazıyla açtığı davada İstanbul 2. İdare Mahkemesi plan değişikliğini hukuka aykırı buldu.

 

İmar Kanunu'nun 5'inci maddesine aykırı bulundu

 

Birgün Gazetesi'nden Olgu Kundakçı'nın haberine göre, mahkemenin bilirkişi raporuna atıfta bulunduğu kararda 1/5000 ölçekli imar planı değişikliğiyle şehir parkı fonksiyonunda yer alan arazinin eğitim tesisi alanına dönüştürülmesinin donatı alanını ortadan kaldırdığı; ancak plan tadilatında aynı işlevi görecek yeni alan oluşturulduğu belirtildi. Plan değişikliğinde bodrum katların emsale dahil edilmemesinin yapı yoğunluğunu artıracağı belirtilirken arazide İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılmasının yetki gaspına neden olacağı kaydedildi. Plan değişikliğine ilişkin plan açıklama raporunun bulunmaması ise İmar Kanunu'nun 5. maddesine aykırı bulundu.

 

Diyanet personeli'nin okulda yüksek ihtisas yapacağı planlanıyordu

 

Şehir Parkı alanındaki imar planı değişikliği araziye eğitim tesisi alanının yanı sıra özel kültürel tesis alanı fonksiyonu yükleyerek  yurt yapılmasının da yolunu açmıştı. Plan tadilatına ilişkin 2012’de İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporunda, Diyanet İşleri Başkanlığının arazide diyanet yüksek ihtisas yapılmasına ilişkin talebi diyanet personelinin hizmet içi eğitimi ile gerekçelendirildi. Raporda,  “En az lisans seviyesinde dini yüksek öğrenim görmüş olan Diyanet İşleri personelinin, görev alanı ve ilgili konularda hizmet içinde bilgisinin artırılması ve uzmanlaşması” amacıyla şehir parkı alanının dini yüksek ihtisas merkezine dönüştürülmesi istendi.

 

ETİKETLER

kartalşehir parkıprojedini ihtisas alanıaçılan davaiptal kararıistanbul büyükşehir belediyesişehir plancıları odası

İlgili Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir parkı için ilk adımları attı

İstanbul'a kurulacak şehir parkı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Merter'deki arazinin Emlak Konut'a ait kısmını ödeme yaparak devralırken, bölgedeki TOKİ ihalesi de iptal edildi

Kadir Topbaş'tan şehir parkı için isim önerisi: Çırpıcı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'a yapılması planlanan şehir parkı için üzerinde düşündükleri ismin 'Çırpıcı' olabileceğini açıkladı

İstanbul'a devasa şehir parkı geliyor

Sarıyer'de 1 milyo 200 bin metrekarelik yeşil alan 'Bölge Parkı'na dönüştürülecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24