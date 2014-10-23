Kartal'da Şehir Parkı'na 'diyanet okulu' projesine iptal

İstanbul Kartal'da imar planlarında orta öğretim tesis alanı ve şehir parkı olarak belirlenen 52 bin metrekarelik araziye “dini yüksek ihtisas merkezi” yapılmasını öngören plan değişikliği Şehir Plancıları Odası'nın (ŞPO) açtığı davada iptal edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilen arazi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2012'de yapılan plan değişikliğiyle dini eğitim tesis alanına dönüştürüldü. ŞPO'nun plan değişikliğinin alanı yapılaşmaya açarak sosyal donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olduğuna ilişkin itirazıyla açtığı davada İstanbul 2. İdare Mahkemesi plan değişikliğini hukuka aykırı buldu.

İmar Kanunu'nun 5'inci maddesine aykırı bulundu

Birgün Gazetesi'nden Olgu Kundakçı'nın haberine göre, mahkemenin bilirkişi raporuna atıfta bulunduğu kararda 1/5000 ölçekli imar planı değişikliğiyle şehir parkı fonksiyonunda yer alan arazinin eğitim tesisi alanına dönüştürülmesinin donatı alanını ortadan kaldırdığı; ancak plan tadilatında aynı işlevi görecek yeni alan oluşturulduğu belirtildi. Plan değişikliğinde bodrum katların emsale dahil edilmemesinin yapı yoğunluğunu artıracağı belirtilirken arazide İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılmasının yetki gaspına neden olacağı kaydedildi. Plan değişikliğine ilişkin plan açıklama raporunun bulunmaması ise İmar Kanunu'nun 5. maddesine aykırı bulundu.

Diyanet personeli'nin okulda yüksek ihtisas yapacağı planlanıyordu

Şehir Parkı alanındaki imar planı değişikliği araziye eğitim tesisi alanının yanı sıra özel kültürel tesis alanı fonksiyonu yükleyerek yurt yapılmasının da yolunu açmıştı. Plan tadilatına ilişkin 2012’de İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporunda, Diyanet İşleri Başkanlığının arazide diyanet yüksek ihtisas yapılmasına ilişkin talebi diyanet personelinin hizmet içi eğitimi ile gerekçelendirildi. Raporda, “En az lisans seviyesinde dini yüksek öğrenim görmüş olan Diyanet İşleri personelinin, görev alanı ve ilgili konularda hizmet içinde bilgisinin artırılması ve uzmanlaşması” amacıyla şehir parkı alanının dini yüksek ihtisas merkezine dönüştürülmesi istendi.