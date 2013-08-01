Kadir Topbaş'tan şehir parkı için isim önerisi: Çırpıcı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'a yapılması planlanan dev şehir parkı için üzerinde düşündükleri ismi açıkladı. Kadir Topbaş'ın "Central Park"a alternatifi "Çırpıcı Parkı" oldu.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş , CNBC-E kanalında Finans Cafe programında Melda Yücel Kocaalp’in sorularını yanıtladı.

Topbaş programda, İstanbul’a yapılması planlanan dev şehir parkı için düşündükleri ismi de açıkladı.

Topbaş, “Şu anda şehir parkı için net bir isim üzerinde durmadık. Belki tarihi bir geçmişi olan, Mehmet Akif Ersoy’un da anılarının olduğu bu bölge Çırpıcı şekliyle geçebilir. Ama bunu daha sonra değerlendiririz. Önemli olan oradaki güzelliği ortaya çıkarmak. İstanbullularla bunu tartışırız. Öneriler gelir” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yapılacak parkla ilgili "Central Park" benzetmesine karşı çıkmıştı.

Erdoğan, "Niye Central Park? İstanbul'a Central Park yakışmaz. İstanbul'a bir şehir parkı yakışır. İlla birilerini taklit etmenize gerek yok. Birileri bizi taklit etsin, mesele budur" demişti.